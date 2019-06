Rosendo Fraga: “Hay predisposición para una fórmula Pro-Pro”

El analista político Rosendo Fraga sostuvo que si bien el presidente Mauricio Macri podría llegar a aceptar un vice radical para que lo acompañe en la fórmula, “me da la impresión que hay ciertas ganas de hacer una fórmula Pro-Pro”. En esa línea, indicó que la actual ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, podría ser la elegida.

“Creo que Macri puede llegar a aceptar un vice radical para que lo acompañe en la fórmula, no me parece que en este momento sea algo imposible. Ahora a mí me da la impresión que hay ciertas ganas de hacer una fórmula Pro-Pro”, señaló Fraga esta mañana en diálogo con radio Mitre. “Macri- Stanley, podría ser la fórmula posible”, destacó el politólogo.

“Me da la impresión que hay cierta predisposición para eso. Si hubiera un candidato radical que sumara claramente votos que Cambiemos no tiene, tal vez daría lugar a un replanteo. Pero no parecería que en este momento hubiera un candidato radical”, insistió.

Por otro lado, Fraga también hizo referencia a la situación actual del líder de Alternativa Federal, Sergio Massa y habló sobre cuáles podrían ser sus posibles jugadas en el corto plazo: “En las últimas semanas Massa viene diciendo que hay que hacer un frente de todos contra Mauricio Macri”, pero “cómo se hace eso sin el kirchnerismo, que es la primera fuerza de la oposición”, planteó.

En ese sentido, señaló que “Massa está dando un mensaje de que el peronismo se está unificando y él quiere ir en esa dirección. Me parece que lo que deja entrever es una negociación que está en curso, decisión terminaría de diluir a ese frente Alternativa Federal, que ya de por sí está bastante diluida”.

“Sin Roberto Lavagna Lavagna y sin Sergio Massa, que son los dos candidatos que tenían más votos, alternativa en esas condiciones queda con muy poco espacio”.