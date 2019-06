Alberto Fernández recibió el alta y habló de las chances de sumar a Sergio Massa

El precandidato presidencial de Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, fue dado de alta del Sanatorio Otamendi donde permanecía internado desde el lunes por una inflamación pleural.

En diálogo con La Red, el ex jefe de Gabinete confirmó su egreso de la institución y dio detalles de la dolencia que lo afectó. "Hay una suerte de telita que recorre el pulmón y cuando se inflama es muy doloroso, te genera un dolor que no tuve nunca en mi vida", contó.

Y agregó: "Con ese problema, una tos seca que todavía tengo que probablemente fue generada por la irritación de la pleura, decidieron medicarme y ponerme por vía intravenosa calmantes muy fuertes con morfina".

Fernández contó que hace 10 años tuvo un cuadro de trombo en un pulmón y en un principio sospecharon que podría haberse repetido. Aquel antecedente, que suele denominarse infarto de pulmón, le dejó un cicatriz que probablemente ahora explique la irritación de la pleura y la aparición de un pequeño coágulo.

A la par, relató que su médico le recomendó que se sometiera a una batería de estudios para despejar eventuales complicaciones e ingresar a la campaña electoral con la certeza de que su cuerpo está preparado para afrontar el desafío físico e intelectual que supone.

Durante ese proceso, los médicos del Otamendi le revisaron arterias, venas, el sistema circulatorio y le hicieron análisis cardíacos, de orina y sangre.

Las chances de Massa

Fernández contó, además, que siguen las negociaciones con el líder del Frente Renovador para sumarlo a una interna y habló sobre las posibilidades de que esto ocurra.

"Del 1 a 10, la chance está en 5", afirmó. Aunque aclaró: "En términos personales hay 10 de chances de que se sume a la campaña".

El ex funcionario elogió a Massa de quien dijo que "suma desde cualquier lugar". Dado que el tigrense insiste con sus intenciones de competir por la presidencia, y una de las posibilidades es que participe de primarias dentro del kirchnerismo. Aunque todavía eso no está definido.

Debate presidencial y Ganancias

El precandidato presidencial puso en duda su participación en un debate presidencial.

"Yo a estas alturas de los acontecimientos me replantearía la importancia del debate presidencial. Si hay alguien que demostró la inoperancia del debate es Macri. Sirvió solo para que le mienta a la gente y después hacer todo lo contrario", dijo.

Y añadió: "Si me preguntan que creo de los debates, les diría que no creo en el debate. Creo en la política y el debate no es el resultado de la política sino del marketing político donde un candidato dice que va a hacer un sinfín de cosas y después no las hizo, solo mintió. Ahora hay una ley que lo impone, si la ley lo impone iré al debate".

Fernández le apuntó a Jaime Durán Barba, el asesor estrella del Presidente. "Te aparece un personaje así y el debate se convierte en un mecanismo de propagación de la mentira", lanzó.

Y mencionó como ejemplo la eliminación del Impuesto a las Ganancias. "Macri dijo que lo iba a eliminar y eso no sucedió", aseveró.

Sobre el impuesto en cuestión, coincidió con la visión de Roberto Lavagna, quien se comprometió en el lanzamiento de su precandidatura a eliminarlo para las empresas pymes y jóvenes emprendedores "con la única condición de que reinviertan y creen trabajo".

"Es imperdonable que se blanquearon u$s 120.000 millones sobre los que no pesa ninguna carga y el trabajador pague Ganancias; el que genera trabajo no debe pagar Ganancias", concluyó.