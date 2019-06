La Corte Suprema desestima un amparo contra los tarifazos de gas

Finalmente el Gobierno nacional obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema. Y finalmente el presidente del máximo tribunal logró encolumnar a casi todos los demás magistrados detrás de su postura.

Ayer se conoció que la Corte Suprema de Justicia desestimó un amparo colectivo que había presentado la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires había realizado en 2017 contra las resoluciones del Ministerio de Energía y del Enargas, que autorizaron aumentos en las tarifas de gas.

El máximo tribunal del país sostuvo seguir con la línea que había comenzado la Cámara Federal de La Plata cuando en 2017 recibió la demanda colectiva y decidió emitir un rechazo sin darle trámite. Ahora, la Corte señala en su fallo que la dependencia bonaerense carece de legitimación para impugnar resoluciones adoptadas por autoridades nacionales en 2017, relacionadas con el aumento en las tarifas del gas.

Según explica un cable de la agencia Telam, con ese argumento, el tribunal desestimó el amparo colectivo contra las resoluciones 74-E del Ministerio de Energía y Minería; y 4354, 4356, 4357, 4358 y 2017 (todas de 2017) y sus modificatorias, del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) sobre precios y cuadro tarifario.

Fuentes vinculadas con la causa 28.359/2017 recordaron que el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, promovió la demanda al considerar que los cargos impositivos que se incluían en las facturas del servicio eran "confiscatorios".

La Cámara Federal de La Plata rechazó, sin darle trámite, esa presentación y el recurso extraordinario contra esa decisión, lo que llevó a que la defensoría planteara una "queja" ante la Corte.

La sentencia de la Cámara fue ratificada en la Corte con la firma del presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, mientras que Horacio Rosatti votó por la desestimación del recurso por "inadmisible".

Las fuentes agregaron que en la justicia federal con asiento en la provincia de Buenos Aires, existen otras demandas en trámite contra los aumentos de tarifas en gas y electricidad, agrega el cable de la agencia oficial

El fallo significa un doble triunfo para la Casa Rosada y, en particular, un poco de aire para la "mesa judicial". No sólo porque Rosenkrantz logró imponer su postura y no perder frente a la denominada "mayoría peronista"; sino que también festejaron en los despachos de Hacienda ya que desde hace tiempo vienen soportando fallos adversos que afectan los números fiscales.