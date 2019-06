Nueva encuesta: mayor polarización y repunte de la imagen del Gobierno

La valoración del gobierno de Mauricio Macri sigue recuperándose; las PASO tenderán a la polarización y, si la gobernadora María Eugenia Vidal fuera candidata a presidente, le ganaría a la fórmula Fernández - Fernández. Todo esto de acuerdo a una encuesta privada, en la que también se analizan los distintos escenarios, de acuerdo al rol que juegue el tigrense Sergio Massa, de cara a las elecciones.

Por segundo mes consecutivo, la valoración del desempeño del Gobierno de Macri observa una recuperación, 3,2% por encima del mes pasado. Además, es la más alta desde mayo del año pasado. Esto, de acuerdo a un informe elaborado por la consultora Synopsis, en el que también arrojan que el diferencial negativo en la imagen del Gobierno queda en -23,2%.

Además, siempre de acuerdo al mismo estudio hecho por Synopsis, de cara a las PASO, la desarticulación del espacio de Alternativa Federal ha producido un efecto de mayor polarización del escenario donde las dos principales ofertas políticas (la fórmula de Alberto Fernandez y Cristina Kirchner y Macri) juntan más del 70% de la intención de voto.

Mientras que un 39,1% manifestó su intención de votar a la fórmula AF-CFK, un 33,6% expresó su intención de votar a Mauricio Macri. En tanto, el tercer lugar quedaría en manos del ex ministro de Economía Roberto Lavagna que luego de cerrar la posibilidad de ir a una interna con los candidatos de Alternativa Federal, queda con apenas un 7% de intención de voto.

El votante de Massa

De cara a las elecciones generales, y suponiendo que Massa participe en una PASO en Alternativa Federal, y que quede como el candidato de ese espacio, el estudio arroja que no lograría retener todos los votos de Juan Manuel Urtubey y quedaría en cuarto lugar. En tanto, Macri crece un punto porcentual (34,6%) capitalizando la simpatía que los votantes de Urtubey tienen con el actual Presidente.

En cambio, si Massa decidiera confluir con el espacio que lidera la ex presidenta y participara en una PASO con la fórmula F-F y quedara en el camino o decidiera no ser candidato, Lavagna es quien más seduce a los votantes de Massa.

Según el informe, además, las señales de acercamiento de Massa a Fernández-Kirchner ya haya provocado una migración de sus votantes a ese espacio, y lo que hoy retiene Massa es un votante más reacio a votar a Cristina Kirchner y más propenso a sostener una tercera posición.

Aunque, también es cierto, aclara el estudio, una porción sí se inclinaría por la candidatura más opositora del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien así logra superar la barrera del 40%.

Plan V

De acuerdo a la encuesta, además, si la candidata a la Presidencia por el oficialismo fuera Vidal, lograría un mejor rendimiento que Macri, llegando a un 41% de intención de voto, y superaría a la fórmula Fernández-Fernández, que quedaría con un 39,5%. Según el informe, "Vidal seduce a parte de los votantes de Lavagna, a partes de los votantes de Massa y a buena parte de los indecisos.

Analizando escenarios de segunda vuelta, la situación entre Cambiemos y Unidad Ciudadana siguen siendo de absoluta paridad, con una ventaja a favor de AF-CFK de + 0,4%, pero que si se proyectan los indecisos (en base a repregunta), la ventaja queda del lado de Macri: + 1,4%.

En un escenario alternativo, con Vidal como candidata de Cambiemos, logra una ventaja frente a la fórmula F-F de 4,6%, ventaja que se incrementa a 6,2% si se proyectan los indecisos.

El estudio hecho por la consultora Synopsis también afirma que, si se analiza el escenario según el deseo de no triunfo (o rechazo), en junio se registra nuevamente una leve caída del porcentaje de los que no quieren que gane Macri, que queda en el 46,5%, el mismo porcentaje que manifiesta que no quiere un triunfo de la fórmula Fernández - Fernández.

"Lo interesante es que el 77,8% de los votantes de otras candidatos opositores que no quieren que gane la fórmula AF-CFK manifiestan intención de cambiar su voto para evitar un triunfo de esa fórmula. Mientras que un 75,2% de los que no quieren que gane Macri y votan a otra fórmula que no sea AF-CFK, también manifiestan intención de cambiar su voto para evitar un triunfo del actual Presidente", concluye el estudio.

Ficha técnica: