¿Se están sustituyendo importaciones en Argentina?

Mucho se habla acerca de si la Argentina continua siendo un país basado en las exportaciones de materias primas y productos de bajo valor agregado o si por el contrario, ha podido industrializarse y generar independencia de insumos y bienes intermedios extranjeros.

El último dato brindado por el Indec sobre las exportaciones de abril del 2019, arrojó un valor de u$s 5.305 millones y u$s 4.174 millones para las importaciones. Dejó un saldo comercial superavitario de u$s 1.131 millones. Si lo evaluamos en términos interanuales, las exportaciones crecieron 1,7% y las importaciones cayeron en un -31,6%. Hay que tener en cuenta que la bonanza superavitaria comercial, viene incrementándose desde septiembre del 2018.

Para evaluar la independencia argentina respecto al sector externo hay que determinar la composición y participación de los productos que el país exporta como así también los bienes necesarios de los demás países. En relación a las exportaciones de bienes de origen local, cuanto mayor valor tengan dichos productos, mayores divisas entraran al país y por ende se tendrán mayores recursos fiscales para utilizar y sustituir los componentes importados.

En cuanto al contenido de dichos bienes exportados, hay dos grandes rubros: por un lado las manufacturas de origen industrial (MOI) como (productos químicos, máquinas y aparatos eléctricos, material de transporte terrestre, materias plásticas) que han tenido un crecimiento interanual del 11,2% en el 2018 y de 10,3% en el 2017. Por otra parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que incluye la exportación de (carnes, lanas elaboradas, café, frutas secas, legumbres), tuve un crecimiento interanual del 2% en el 2018 y un caída del -3,4% en el 2017. También han caído las exportaciones de productores primarios en un -5,3% que son bienes con una con baja elaboración industrial, aunque producto de la importante sequía. Quien tuvo un crecimiento exponencial y producto de la recuperación de la matriz energética son las exportaciones de combustibles y energía con un aumento interanual de 121% en el 2018.

La participación de las exportaciones de origen agropecuario igualmente representa más del 60% del total de las exportaciones.

Fuente: Indec. Participación comercial por complejo exportador, 2018.

En el caso de los productos que la Argentina trae del exterior (importación), los bienes de capital (máquinas, aparatos y material eléctrico, material de transporte, instrumentos de precisión) cayeron en el 2018 un -18%. El dato es que las cantidades disminuyeron (-12%) más en términos relativos en relación al precio (-6,8%), lo que significa que a pesar de que su precio cayó, las cantidades disminuyeron más que proporcionalmente. Podría atribuirse a la crisis económica, pero desde 2011 el valor de las importaciones de bienes de capital ha caído un -10%, el cual se atribuye en un -8% a la caída de cantidades y en un -2,3% a la variación de precios.

Para la importación de bienes de consumo, en el 2018, se evidenció una caída en su valor de -5,2% el cual fue equiparado en parte por una retracción del -2,9% en los precios y -2,4% en las cantidades. En el 2017, año de crecimiento económico, las cantidades subieron en un 18%, siendo un número muy superior al efecto precio que fue de 2,6% y eso se atribuye a la necesidad de traer artículos como calzado, textiles, plásticos, instrumentos de óptica, etc.

Hay que tener en cuenta que el tipo de cambio es una variable que impacta en el comercio internacional. Las exportaciones tienen una baja elasticidad con respecto al tipo de cambio y las importaciones son muy vulnerables ante una variación de la moneda. Por eso se mejora el resultado de cuenta comercial ya que desalienta la importación de productos y genera una efecto precio positivo en las exportaciones.

Una de la variable endógena relevante es la utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera. Es un indicador que releva el Indec producto de encuestas a 700 empresas industriales de todo el país para evaluar criterios técnicos, aprovechamiento de las plantas productivas, mantenimiento de las maquinas. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en marzo del 2019 en 57,6%, siendo inferior al 66,8% de marzo del 2018. Hay sectores que están debajo de la media como productos alimenticios y bebidas (55,7%), productos textiles (49,8%), productos de caucho y plástico (48,7%), industria metalmecánica (43,1%) y la industria automotriz (35%).

Si se contempla una baja en la utilización de las capacidades de una fábrica, entonces no se pone en funcionamiento toda la maquinaria necesaria para producir los bienes necesarios y por lo tanto hay bajo incentivos para sustituir bienes importados, ya sea por una baja en el consumo interno o por los altos costos de producción que no genera la rentabilidad adecuada.

En términos macroeconómicos y dado el crecimiento tipo “serrucho” que evidenció la Argentina en los últimos 8 años, hay cierta relación con el sector externo. En años de crecimiento económico 2013; 2015; 2017, las importaciones crecieron en un 3,9%, 4,7% y 15%. En los periodos de recesión 2012, 2014, 2016, 2018, se comportó con mayoría de bajas -4,7%, -11,5%; 5,7%, -4,7%. Hay una cierta correlación entre el auge económico del país y la necesidad de importar maquinaria e insumos para la producción y bienes durables.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Esto se remonta a un problema de hace décadas en el país. Hay que ubicarse en el año 1973 en donde Marcelo Diamand que fue un ingeniero y empresario, muy reconocido por su teoría pendular del crecimiento argentino, publico el libro La estructura productiva desequilibrada de la Argentina y el tipo de cambio. Allí planteó que el problema estructural del país se basaba en la existencia de dos sectores productivos muy diferentes: por un lado, el agropecuario: con ventajas naturales, exportador, generador de divisas; por otro lado, el industrial: con menor productividad y demandante de divisas.

Se realiza un diagnóstico de la dinámica de crecimiento que atraviesa el país en la cual la economía crece y aparece la inflación, se produce un deterioro cambiario y que se resuelve con una devaluación. La producción en épocas de auge demanda insumos importados que se compran con las divisas que, mayoritariamente, generan las exportaciones agropecuarias pero dada la escasez de dólares, se genera un cuello de botella por la limitación que tiene la industria de sustituir los productos ya que cuanto más se crece, más que proporcionalmente se demanda insumos pero limitado por la restricción externa.

La historia se repite con el correr de los años y la argentina está inmersa en un círculo limitado entre crecimiento y divisas, generando un límite y una dependencia estructural con el sector primario. Atrás queda la gran Argentina, posicionándose a fines del siglo XIX como uno de los países más ricos del mundo. La globalización y las nuevas configuraciones geopolíticas, cambiaron la forma de comerciar y crecer. Los nuevos servicios basados en el conocimiento (SBC), posiblemente sea un nueva solución para diversificar y poder exportar productos de calidad. En el 2018 superó los u$s 6.000 millones y aspira a ser el 15% de las exportaciones Argentina en el 2030. La buena noticia para el país es que las estimaciones económicas apuntan a que continúe el superávit comercial para este año y cierre en u$s 8.500 millones.