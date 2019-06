Cristina Kirchner deberá cobrar solo una de las dos pensiones que reclamaba

La novela que arrancó en noviembre de 2016, entre Cristina Kirchner y el Estado, sumó este martes un nuevo capítulo, al parecer el último.

Es que el Gobierno desestimó un recurso jerárquico que la ex presidenta había presentado, exigiendo cobrar dos pensiones: una como viuda de Néstor Kirchner y otra por haber sido ex presidenta de la Nación.

A través del Decreto 394/2019, publicado en el Boletín Oficial , el Poder Ejecutivo ratificó su postura y declaró "agotada la vía administrativa". Por lo tanto, CFK deberá elegir una de las dos asignaciones.

La cronología

CFK obtuvo en diciembre de 2010 una pensión no contributiva por la muerte de su esposo, Néstor Kirchner, ocurrida apenas dos meses antes. Este beneficio es la Asignación Mensual Vitalicia para ex presidentes y le correspondía por ser la viuda de un ex mandatario. En aquel momento, se la otorgó la Comisión de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social, que dirigía su cuñada Alicia Kirchner.

Cinco años más tarde, cuando finalizó su segundo mandato, Cristina comenzó a cobrar otra pensión vitalicia, en este caso por haber sido jefa de Estado en dos oportunidades, que se formalizó a través de la Resolución 3193/2015.

Al comprobar el cobro del doble ingreso, en 2016, El ministerio conducido por Carolina Stanley le exigió, a través de la Resolución 1768/2016, "elegir una de las dos pensiones" y suspendió uno de los pagos. Hasta ese momento, CFK cobraba, como cónyuge y heredera del beneficio de Néstor Kirchner $ 143.539 brutos, y por su pensión personal, otros $ 188.538 por mes. En total, $ 332.077 sin los descuentos. Con las deducciones, eran, de bolsillo, $ 210.780 mensuales.

Hacia noviembre de 2016 CFK cobraba, como cónyuge y heredera del beneficio de Néstor Kirchner $ 143.539 brutos, y por su pensión personal, otros $ 188.538 por mes. En total, $ 332.077 sin los descuentos. Con las deducciones, eran, de bolsillo, $ 210.780 mensuales.

El Gobierno fundó su decisión en el artículo 5 de la Ley 24.018, que regula este tipo de asignaciones, que dice que "la percepción de esta asignación es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquélla por estos últimos beneficios".

Ante esa medida la ex Presidenta comenzó un reclamo millonario contra el Estado en el que exigía cobrar las dos pensiones, que se le abonen los períodos no percibidos (con intereses) y que se le reintegren los importes descontados por Ganancias (ya que estas prestaciones se asimilan a lo que cobran los jueces de la Corte Suprema , a quienes no se les retiene impuestos).

En el recurso que presentó, la ex presidenta argumentó que la acción del Estado era resultado de una persecución "política, judicial y mediática" y que se trataba "un ataque patrimonial proveniente directa y visiblemente desde el mismo Poder Ejecutivo".

Sin embargo, el Gobierno ratificó este martes su postura a través del decreto ya mencionado en el que cita, entre otros precedentes, el de la demanda del ex presidente Fernando De la Rúa contra el Estado Nacional, en el que la Corte Suprema sostuvo que la percepción de la asignación en cuestión "incompatible con el goce de toda jubilación, retiro o prestación graciables; pero el interesado puede optar entre uno de ellos (art. 5). De este modo, la ley otorga al beneficiario la facultad de elegir entre la prerrogativa excepcional que estipula en su artículo 1 y el régimen ordinario…”.

El decreto plantea, por último, que la suspensión "obedece a la constatación de una irregularidad administrativa y no a la existencia de una supuesta 'presión social' como pretende la quejosa", en referencia a los dichos de la ex mandataria.