El riesgo país volvió a romper los 1000 puntos, un récord en cinco años

Un combo de noticias adversas tanto en el frente externo como en el escenario local volvieron a golpear a los bonos argentinos en dólares. Esto provocó una nueva disparada del riesgo país, que ayer superó la barrera de los 1000 puntos, un nivel que no veía desde hace cinco años. El dólar subió 10 centavos a $ 45,90.

Así, no sólo se rompió el máximo de la era de Mauricio Macri, sino que también la valoración de la deuda local volvió a niveles de febrero de 2014, luego de la devaluación encarada por el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y en uno de los picos de la pelea con los holdouts.

Precisamente, las dudas sobre la capacidad de la Argentina para hacer frente a los compromisos contraídos en los últimos tres años es lo que pesa sobre el precio de los bonos. "En un día en el que, en general, los bonos emergentes estuvieron bastante firmes e incluso las monedas de los países emergentes se mantuvieron bastante bien, lo de Argentina va a contramano del resto. Hay un flight to quality y Argentina sufre", afirmó Diego Falcone, de Cohen. Si bien el dólar saltó 11 centavos ayer, se mantiene por debajo de la franja de los $45 en el mercado mayorista.

El recrudecimiento de las tensiones entre la Casa Blanca y sus socios comerciales, como China y México, aumentó la cautela de los inversores externos. Ayer, la tasa del bono a diez años de Estados Unidos bajó a 2,07%, un nivel que no veía desde septiembre de 2017. En paralelo, el castigo para los activos argentinos continuó: "Los bonos argentinos en dólares cerraron a la baja. Los rendimientos oscilan entre 10,4% y 21,57% con durations que van de 1 a 9 años", destacaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

Gustavo Neffa, de Research for Traders, explicó: "Hay una volatilidad en aumento de los mercados internacionales, que impacta doblemente en Argentina cuando baja el precio de los bonos del Tesoro de los EE.UU. Así, aumenta la diferencia entre el piso -la tasa estadounidense- y el techo, que es lo paga un bono de Argentina".

Es que el factor político y las dudas sobre cómo sorteará el Gobierno, sea del signo que sea, los desafíos económicos después del 10 de diciembre, le otorgan una carga extra a los títulos locales. "En parte, el escenario electoral se ha vuelto menos predecible por errores no forzados del propio oficialismo. Del otro lado, hay visibles intentos de una agenda menos conflictiva con los mercados en el espacio político de la ex presidenta, pero estas señales resultan insuficientes para generar una demanda sostenida de títulos públicos, pese al elevado rendimiento que ofrecen", dijo Jorge Vasconcelos, de Fundación Mediterránea.

En la City no esperan una baja del riesgo país, al menos hasta que no se defina algo más el frente electoral. "No veo demasiadas razones objetivas para que baje fuertemente el riesgo país, salvo que aparezcan encuestas favorables a Cambiemos. Mientras tanto, creo que vamos a navegar esta volatilidad", dijo Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones.