Internaron a Alberto Fernández en el Sanatorio Otamendi

Alberto Fernández, precandidato a presidente de Unidad Ciudadana, debió ser internado por una infección en el Sanatorio Otamendi y se encuentra en observación. Pasará las próximas 48 horas en el sanatorio, por lo que debió suspender su agenda política de mañana y de pasado.

"Está todo bien, no sé por qué hacen tanto bodrio. Me vine a hacer unos estudios antes de la campaña. Me pidieron que me quede 48 horas para hacer los estudios y poder hacer bien la campaña", desdramatizó el propio Fernández en diálogo con América.

Además, también aclaró su situación en su cuenta de Twitter.

Estoy en el Otamendi. Vine a ver a mi médico de cabecera porque estoy con tos y me propuso tomarme 48 horas para hacerme una serie de estudios de rutina antes del desafío que nos espera en los próximos meses.



Gracias a todos por preocuparse, estoy muy bien. — Alberto Fernández (@alferdez) 4 de junio de 2019

