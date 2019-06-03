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Información General Lunes 03 de Junio de 2019
Milei: "Los países protestantes son más prósperos que los católicos"
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,2183
|43,9000
|45,9000
|DÓLAR BLUE
|-0,4353
|45,5500
|45,7500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|3,8555
|-
|45,1461
|EURO
|1,2662
|50,4518
|50,5305
|REAL
|1,3402
|11,5207
|11,5389
|BITCOIN
|-1,9028
|8.563,1000
|8.568,2900
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-0,2367
|52,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,1583
|68,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,1277
|69,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,2616
|72,4400
|TNA 7 DIAS
|-5,7814
|52,1500
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|-1,3807
|125,00
|126,75
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-2,8090
|1,73
|1,78
|DISC USD NY
|-1,2975
|110,30
|111,75
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-1,2700
|33.949,5300
|BOVESPA
|-0,1600
|97.030,3200
|DOW JONES
|-0,0800
|24.815,0400
|S&P 500 INDEX
|-0,3626
|2.752,0600
|NASDAQ
|-1,5300
|7.453,1480
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,0854
|322,2423
|322,5179
|TRIGO CHICAGO
|3,4294
|191,1592
|184,8209
|MAIZ CHICAGO
|-0,9368
|166,5288
|168,1035
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|236,0000
|236,0000
|PETROLEO BRENT
|-1,8713
|60,8300
|61,9900
|PETROLEO WTI
|-1,3271
|52,7900
|53,5000
|ORO
|1,4550
|1.324,8000
|1.305,8000