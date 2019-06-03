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Economía y política Lunes 03 de Junio de 2019
El BCRA cumplió 84 años: Cómo y por qué nació la institución
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|43,8000
|45,8000
|DÓLAR BLUE
|0,1089
|45,7500
|45,9500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|6,4700
|-
|46,2826
|EURO
|0,6457
|50,0953
|50,2208
|REAL
|0,9230
|11,4605
|11,4914
|BITCOIN
|-3,1910
|8.452,3900
|8.455,7700
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-0,2367
|52,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,1429
|68,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,1127
|69,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,2616
|72,4400
|TNA 7 DIAS
|-5,7814
|52,1500
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|-5,3254
|120,00
|126,75
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-1,6854
|1,75
|1,78
|DISC USD NY
|-1,7002
|109,85
|111,75
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|1,1800
|33.949,5300
|BOVESPA
|0,2800
|97.030,3200
|DOW JONES
|0,3600
|24.815,0400
|S&P 500 INDEX
|0,2395
|2.752,0600
|NASDAQ
|-0,5100
|7.453,1480
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,9684
|325,6411
|322,5179
|TRIGO CHICAGO
|3,8767
|191,9859
|184,8209
|MAIZ CHICAGO
|0,7611
|169,3830
|168,1035
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|236,0000
|236,0000
|PETROLEO BRENT
|0,3549
|62,2100
|61,9900
|PETROLEO WTI
|1,1028
|54,0900
|53,5000
|ORO
|0,9343
|1.318,0000
|1.305,8000