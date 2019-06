Ven al dólar bajo presión electoral y a la tasa con una resistencia en 70% 

Mayo cerró con un dólar 61 centavos arriba, a $ 44,76 , y la tasa de las Leliq, de referencia, a la baja en 70,73%. Sin embargo, la presentación de las candidaturas presidenciales podría agregarle presión alcista al tipo de cambio, lo que impediría un recorte adicional a las Leliq.

El escenario planteado por Matías Rajnerman, economista Jefe de Ecolatina, y Federico Furiase, director del Estudio Eco Go, de un dólar que podría padecer el nerviosismo político y una tasa que no puede perforar el 70%, es más difícil que el planteado por Miguel Zielonka, director de Econviews, quien sostuvo que el dólar y la tasa podrían cerrar el mes en $ 45,50 y 65%.

Si bien en Ecolatina ven al tipo de cambio en un promedio de $ 45,50 en junio, Rajnerman aclaró que es probable que hacia el final del mes de dé una aceleración, lo que dejaría el precio arriba de los $ 46. "Creemos que los inversores mayoristas están un poco rezagados esperando que empiecen a dolarizarse los minoristas para sumarse a la tendencia, que es lo que suele pasar cuando elecciones se acercan. Una primera parte del mes lo veremos relativamente tranquilo, pero cuando aumenten las tensiones locales habrá más conflicto", indicó el experto.

Además, recordó que otro síntoma de tensión es que el riesgo país no baja de 900 puntos, por lo que "no hay espacio para un dólar calmo si este indicador se mantiene alto", y dijo que el riesgo país estará traccionando al tipo de cambio a finales del mes". En este marco es que la tasa de la Leliq, a su criterio, "no tiene mucho margen para bajar", y pronosticó que seguirá "en la zona actual, en un promedio de 70%".

Por su parte, Furiase sostuvo que no hay margen para que el Banco Central baje la tasa debido a "lo áspero que viene el cumplimiento del target de crecimiento cero de la base monetaria en un contexto de inercia inflacionaria tirando de la demanda nominal transaccional de pesos, sobre todo, con la estacionalidad del aguinaldo y los dólares de la cosecha menguando, además de la incertidumbre política".

Con respecto al tipo de cambio, opinó que "jugó a favor la discrecionalidad del BCRA", pero advirtió, al igual que Rajnerman, que si el riesgo país sigue subiendo, será difícil calmar al mercado de cambios con venta de reservas "dada la capacidad de fuego limitada en función de las arcas netas (en torno a u$s 20.000 millones)".

En tanto, Zielonka se enfocó en que es el mejor momento del año en cuanto a estacionalidad de las exportaciones y reforzó que, "de hecho, este año venía retrasada la liquidación". El especialista mencionó que en marzo la venta de agrodólares estuvo por debajo del promedio de tres y cuatro años atrás y agregó: "Otro supuesto para creer que el dólar va a operar cerca de $ 45,50 es que con la fórmula Fernández-Fernández se anticipó lo que puede suceder con el resto de los candidatos. Así, el día clave, que era el 22 de junio, quedó descartado y el próximo evento político termina siendo las primarias".

Sobre la tasa, el director de Econviews expresó que si el dólar se calma, si no hay aumento de tarifas y la inflación cede, podría caer hasta 65% a fin de mes.