China justifica aranceles a bienes de EE.UU. y pasa a la ofensiva

Un día después de aplicar un alza arancelaria a productos estadounidenses que ingresan al gigante asiático, China reafirmó hoy la importancia de la relación comercial con Estados Unidos que en 40 años creció 252 veces, y ahora se obstaculiza porque la administración en Washington impuso tarifas adicionales a productos chinos.

En un extenso documento ("libro blanco") emitido por la Oficina de Información del Consejo de Estado y publicado por Xinhua, China recuerda que "es el mayor socio comercial de Estados Unidos y viceversa" y abunda en datos concretos para desglosar el mutuo impacto de la relación comercial.

Washington "debe asumir la única y total responsabilidad" por el "grave retroceso" de las conversaciones comerciales, indica el documento oficial chino, y señala a EE.UU. como el único responsable del estancamiento de las negociaciones entre ambos países.

Apunta que ahora tanto la cooperación comercial como la inversión mutua se perjudican, y se socava la confianza en el mercado y la estabilidad económica de ambos países y del mundo entero.

El texto titulado "Posición de China sobre Consultas Económicas y Comerciales China-EE.UU." que recurre a datos del Ministerio de Comercio chino también apunta que las tarifas que impuso Washington impuso sucesivamente a productos chinos dañan a otros países, y no benefician a EE.UU.

UE prevé gran impacto para China y EE.UU.

En tanto, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, advirtió hoy de las consecuencias de la actitud proteccionista de Estados Unidos y afirmó que si eso degenera en una guerra comercial con China, uno y otro país perderán entre cinco y seis décimas del Producto Bruto Intern (PBI).



"El proteccionismo es la principal amenaza para el crecimiento mundial", subrayó Moscovici a la emisora France Inter. Añadió que desde que proliferan las tensiones comerciales "tenemos una ralentización muy clara que se ha producido y que podría ir a más".

Afirmó que la posición de Donald Trump contraria al libre comercio perjudica también a EE.UU. y si hay guerra comercial con China, la Comisión Europea estima que tendrá "un impacto muy fuerte de 0,5-0,6 puntos del PBI tanto para China como para Estados Unidos". Por eso, el comisario europeo hizo un llamamiento para poner fin a la que llamó la "política del bombero pirómano".

Caen en picada las exportaciones mutuas

China sostiene que por las medidas arancelarias de Washington, el volumen de exportaciones chinas al país norteamericano -que ya había caído un 9,7% interanual en los primeros cuatro meses de 2019-, continuó su descenso por quinto mes consecutivo.

En referencia a la entrada en vigor el sábado 1 de junio de los últimos aranceles anunciados por China a productos estadounidenses por valor de u$s 60.000 millones (después de que EEUU aumentara los aranceles por valor de u$s 200.000 millones a productos chinos el 10 de mayo), China sostiene que tuvo que aplicar aranceles como contramedidas necesarias en respuesta a las alzas por parte de Estados Unidos.

El libro blanco señala que las exportaciones estadounidenses al país asiático también han disminuido por ocho meses consecutivos. Explica que las compañías de ambos países se volvieron más vacilantes sobre sus inversiones por la incertidumbre generada por las fricciones económicas y comerciales sino-estadounidenses.

En cuanto a la inversión directa de empresas chinas en Estados Unidos, el documento indica que fue de u$s 5790 millones en 2018, un 10% menos que en 2017. En 2018, Estados Unidos fue el mayor socio comercial, el mayor mercado de exportación y la sexta mayor fuente de importación de China. Ese año el comercio bilateral de bienes y servicios superó los u$s 750.000 millones y la inversión directa en ambos sentidos llegó a cerca de u$s 160.000 millones.

Tecnología y propiedad intelectual

Pero el texto también adopta una postura más agresiva que hasta ahora, al apuntar que es una “invención infundada” acusar a China de robar la propiedad intelectual para apoyar su propio desarrollo, y que "es insostenible" decir que hace "transferencia forzada de tecnología".

“Los registros históricos confirman que los logros de China en materia de innovación científica y tecnológica no son algo que robó o sacó por la fuerza de otros, sino un resultado que se obtiene a través de la autosuficiencia y el trabajo duro e independiente”, indica el libro blanco.

Reconoce que el “desarrollo económico de China se ha beneficiado de la transferencia y difusión de tecnología internacional”, pero apunta que “las contrapartes también han obtenido enormes beneficios de este proceso”.