Nielsen: "Me gustaría ser ministro de Economía, pero la realidad pinta muy brava"

El economista Guillermo Nielsen reconoció hoy que le gustaría ser ministro de Economía en caso de que Alberto Fernandez gane las elecciones presidenciales, y afirmó que la candidatura del ex jefe de Gabinete "es la última oportunidad que tenemos para enderezar este país".

"Por supuesto que me gustaría ser Ministro de Economía, pero ser exitoso tiene sus dificultades y la realidad pinta muy brava. Es algo que todavía no lo hablamos con Alberto. Tenemos una amistad de muchos años", sostuvo el ex secretario de Finanzas.

En declaraciones a radio Continental, Nielsen sostuvo que el Gobierno "se la pasó fogoneando el temor de los mercados internacionales diciendo que va a volver Cristina Fernández, Axel Kicilof como ministro de Economía, que va a volver el cepo. Pero eso se ha ido disipando".

"El hecho de que Alberto Fernández sea un hombre que sepa tejer puentes de diálogo y tenga un conocimiento de cómo se maneja el sector público, que sabe manejar la botonera del Estado, hace que los inversores vengan a escuchar", añadió.

Y aseguró que "hay un aluvión de consultas de inversores internacionales para entender qué es lo que está en juego. Los fondos de inversión, el año pasado perdieron muchísima plata en Argentina y hoy están viendo una posibilidad de recuperación con un nuevo liderazgo político".

Para Nielsen, la candidatura de Fernández "es la última oportunidad que tenemos para enderezar este país. El enfoque que tiene Alberto es absolutamente productivista. Hay que poner a trabajar al país y generar empleo".

El economista aseguró que en los últimos años hizo "muchas sugerencias al Gobierno, pero todas fueron todas desoídas. Con otros colegas, le hemos hecho llegar hasta planes, pero la mayoría, ni gracias nos dieron".

En ese sentido, comentó que con el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay "había diálogo. Pero después fue la retracción del Gobierno: creer que tenían la piedra filosofal y aquí estamos".