Cristofani: "Los empresarios queremos definiciones de políticas públicas"

Con la idea de crear un camino de sustentabilidad para la economía, los empresarios pedirán a los candidatos presidenciales que se anoten para competir en las PASO, definiciones que despejen la incertidumbre y que contribuyan a definir políticas de Estado para el mediano plazo. Esa postura fue adelantada ayer por Enrique Cristofani, al término del Encuentro Santander-América Latina que se llevó a cabo en Madrid. El titular del principal banco privado argentino adelantó que pedirá, en todas las entidades empresarias en las que el banco tiene representación, que los políticos brinden certezas por lo menos para dos temas de alto interés para el sector financiero: qué reglas aplicarán para el mercado de compra y venta de dólares, y de qué manera van a retribuir a los depositantes de plazo fijo.

"Nuestra posición es que haya un dólar libre y competitivo, y obviamente libertad en la compraventa de divisas y que la tasa de interés guarde relación con la inflación", precisó Sergio Galván, economista jefe de la entidad financiera. "Todos queremos que la tasa baje, pero en línea con la inflación y la dolarización", aclaró.

"Muchos países de la región han avanzado más que nosotros en la fijación de políticas públicas y creemos que este es un momento importante para insistir con el tema", remarcó Cristofani. También hay una mayor conciencia en una parte del sector empresario de que tendrían que haber tenido una voz más activa. "Eso debe ser parte de una autocrítica, tenemos que ser protagonistas de las políticas públicas, no espectadores. Porque a largo plazo lo que importa es cuánto vale tu empresa, no cuánto ganas en un año", añadió.

"Hay que trabajar sobre temas básicos, como la inflación o el equilibrio de las cuentas públicas", señaló el banquero. En un diálogo con periodistas argentinos, Cristofani adelantó que manifestará esta posición a partir del 23 de junio (un día después de que estén definidos los candidatos presidenciales que competirán en las primarias de agosto) en las entidades empresarias en donde están representados, como ser ABA, IDEA, AEA y el Foro de Convergencia.

Una encuesta de Giacobbe & Asociados sobre los diez puntos del acuerdo propuesto por el Gobierno, reveló que hay un consenso bastante extendido en la sociedad alrededor de esas ideas: desde un 72% que avala tener un sistema de estadísticas independiente al 52% que esta de acuerdo con cumplir con los acreedores. "Que más de la mitad entienda que hay que cumplir las obligaciones con los acreedores en un país con la historia de la Argentina es un gran avance", opinó Galván.

"Si nos fue mal con la inflación, es porque no entendemos que si tenemos un desequilibrio tenemos que financiarlo afuera y en dólares, porque nuestro sistema financiero es chico. El problema del déficit fiscal aparece porque los dirigentes y la sociedad convalidamos gastar más de lo que recaudamos, y eso a la larga se financia con inflación, que es el peor impuesto de todos", señaló el ejecutivo. Los argentinos tienen ahorrado en blanco al menos u$s 150.000 millones, y ningún pasivo en dólares. El desafío es que a través de reglas claras ese ahorro se vuelque a pesos. "Si uno lo piensa en términos de PBI, la dolarización es una amenaza relativa, porque sumando los activos blanqueados y las tenencias en blanco, mas lo que compran por año (alrededor de u$s 20.000 millones) hay ahorro en dólares equivalente a 40% del PBI, contra plazos fijos minoristas en pesos que en promedio se acercan a 3% del PBI. Hay un millón de argentinos que compra y guarda dólares, de todos los estratos. En la sucursal La Matanza la proporción es 50% dólares - 50% pesos, igual que el promedio del sistema", añadió Cristofani.

Al mediodía, como cierre del encuentro organizado por el Santander, expuso la ex canciller Susana Malcorra, quien dio un panorama sobre la geopolítica de la región, pero respondió alguna pregunta sobre la Argentina. "La pregunta acerca de si es posible una vuelta del kirchnerismo aún genera dudas sobre un cambio violento de políticas públicas. Creo que la propia Cristina es conciente de eso y parte de las decisiones que ha tomado tienen que ver con la reserva que genera esta pregunta", subrayó.