Industria en crisis: propuesta empresarial para reactivar la economía

Aquello de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, tiene un correlato que parece irrefutable cuando se trata de analizar las variables clave del sector manufacturero. No es un fenómeno nuevo en el país pero las diferencias existentes entre el Área Metropolitana Buenos Aires y las provincias en materia de financiamiento, carga impositiva, logística o energía, son cada vez más notorias.

Un documento presentado ayer por la Unión Industrial Argentina (UIA) contiene diez propuestas -cinco a nivel nacional y otras tantas a aplicarse en las provincias- para fortalecer el desarrollo regional y orientadas a reducir la brecha existente entre las distintas jurisdicciones. El trabajo es el resultado de los encuentros regionales que desde el año pasado viene realizando la entidad fabril, recogiendo la demanda de cada sector y zona productiva del país.

En el plano del financiamiento, la UIA pide incorporar criterios de distribución regional en los programas de crédito y bonificación de tasas que impulsa el Gobierno nacional, y solicita también medidas adicionales a éstas en las provincias "para potenciar el impacto federal de los instrumentos a través de los bancos provinciales o gobernaciones".

La propuesta tributaria a nivel nacional apunta lisa y llanamente a "dar marcha atrás con la progresiva suspensión de los beneficios del Decreto 814/01 para fomentar el empleo en zonas alejadas". Desde el Gobierno insisten en que la reducción gradual de los beneficios del decreto fue decidido en el marco de la reforma tributaria de 2017 y no habría marcha atrás.

En cuanto a las provincias, la demanda es "acelerar la rebaja de Ingresos Brutos hasta reemplazarlo por otra herramienta de más fácil liquidación y fiscalización", con el fin de no generar distorsiones al interior de la cadena productiva.

En materia de logística, la UIA pide un Plan Ferroviario en el marco del desarrollo de nodos logísticos que combinen con otros medios de transporte y, además, la adhesión a la Ley de Tránsito y reglamentación para permitir la circulación de bitrenes y escalables en rutas nacionales.

Por su parte, la energía requiere una baja del IVA en las tarifas a nivel nacional, y de cánones y tasas en las provincias, dicen los industriales. A esto hay que sumar el capítulo que se refiere a adhesiones y reglamentaciones en las provincias para mejorar la productividad como el Compre Argentino y el régimen de Riesgos del Trabajo.

El contexto en el que surge esta iniciativa, ciertamente, es bien complejo. Transcurridos cinco meses de 2019 , ya se da por descontado que el año cerrará con una nueva caída en la industria. Sólo en el primer trimestre del año el desplome llega al 9,3%, con una baja generalizada en todos los sectores, tras un 2018 en que la producción industrial se contrajo 3,4%, según datos de la entidad.

La UIA destaca, además, que con la proyectada caída de la actividad industrial en 2019, "se habrá contraído en 6 de los últimos 10 años". Pero este comportamiento enmascara, en algún sentido, que "esta contracción de la actividad se da en un país con una marcada brecha regional", señala la UIA.

Por ejemplo, mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un PBI per cápita de u$s 47.671, en línea con el de países como Canadá o Australia y 229% más que el promedio nacional, la provincia de Formosa tiene un PBI per cápita de u$s 6223, semejante al de Sudáfrica y 57% menos que el promedio del país.

Otra medida de la desigualdad entre regiones se observa en materia de financiamiento. "Por cada $100 que se presta en la provincia de Buenos Aires, en las provincias más vulnerables se prestan 2 pesos", señala el documento. Por otra parte, el 62% del empleo industrial está en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y en nueve distritos el empleo industrial cayó más del 10% en los últimos tres años.