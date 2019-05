Alberto Fernández advirtió que "la fórmula con Cristina Kirchner es inmodificable"

El precandidato a presidente por el kirchnerismo, Alberto Fernández, dijo hoy que "no hay posibilidad de modificar nuestra fórmula (con Cristina Kirchner como postulante a vicepresidenta), ni tampoco en la provincia de Buenos Aires" para la gobernación (Axel Kicillof - Verónica Magario), cuando fue consultado sobre un eventual acuerdo para que Sergio Massa pueda integrar alguno de esos dos binomios.

"Siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Massa. Todo este tiempo he hablado con él y lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Esa decisión está en Sergio, no está en mí", señaló en diálogo con radio Continental.

El ex jefe de Gabinete deslizó algunas de las opciones que tendría el líder del Frente Renovador en el espacio de Unidad Ciudadana. "Podría ser la cabeza de la lista de diputados, pero siempre lo escuché decir que él no quiere volver al Parlamento. Es alguien de un enorme valor, no necesariamente tiene que ser un cargo electivo", indicó.

De este modo, Fernández le cerró definitivamente la puerta a la posibilidad de que Cristina se baje de su precandidatura a vicepresidenta, como se había especulado en las últimas horas.

“Ninguna posibilidad. La fórmula, desde el día que la anunciamos, es inmodificable. Y lo de Buenos Aires también es una definición, lo que pasa es que nos interesaba ver las reacciones de todos”, argumentó.

Fernández también dejó claro que no es candidato “de Unidad Ciudadana sino de un frente donde confluyen una serie de fuerzas", en referencia a sectores como el de Victoria Donda, el de Pino Solanas o el de Víctor De Genaro.

Consultado sobre Alternativa Federal, dijo que está “un poco confundido” con ese espacio del peronismo no K ya que “hace dos días dijeron que iban a unas PASO, supuestamente entre Sergio Massa y Urtubey, y ahora parece que el Frente Renovador está pensando otra cosa”.

Por último, lanzó: “Yo no sé qué va a hacer Alternativa Federal. Pero creo que en la segunda vuelta, si en verdad son opositores y nosotros llegamos a segunda vuelta, quiero creer que esa fuerza no va a acompañar al presidente Macri”.