Carlos Melconian: "Desde que mi abuela era soltera hay problemas en la Argentina"

El economista Carlos Melconian analizó el escenario económico y consideró que el "Plan Picapiedra" -como bautizó a la estrategia acordada entre el Gobierno y el FMI- cumplió con su objetivo de "calmar el dólar". Además, al evaluar el contexto electoral, relativizó el posible impacto de la crisis económica en las elecciones de octubre próximo al afirmar: "Desde que mi abuela era soltera que hay problemas en la Argentina".

"Siempre pensé que eso generaba poco grado de libertad y cuyo objetivo final, en términos de éxito, para esta coyuntura y en ese desenlace era la tranquilidad financiera, bancaria y cambiaria", explicó el ex presidente del Banco Nacion al referirse al plan económico, en diálogo con LN+.

Y agregó: "Por eso cuando hoy leo que mejoraron las encuestas porque el dólar está tranquilo digo: 'En octubre del año pasado el objetivo era la tranquilidad, sabiendo que no crecen flores en el parque. Ahora estamos descubriendo que la tranquilad cambiaria ayuda a llegar [a las elecciones]. Si la tenés, no sabés si es suficiente para ganar, pero que si no la tenés perdés seguro, entonces el "Plan Picapiedra" está ahí a la vista".

El panorama electoral

Sobre el panorama electoral, Melconian afirmó: "Hace muchos meses, en mis charlas habituales con el Presidente, de las se entera él y yo nada más, me dijo: 'Voy a ir de candidato'. Nunca vi la posibilidad de que Macri no vaya ni de que esté terminado. Tenés que salir, jugar y, como todo en la vida, podés ganar o perder pero de ahí a darlo por terminado... El partido hay que jugarlo".

Reconocido por su pasión futbolera, el economista apeló a una metáfora deportiva para comparar el contexto actual con el de las elecciones de 2015.

"Es como que [Macri] fue de visitante, perdió pero por poco y, de local, se dio vuelta. Siempre tenés que evitar que te hagan un gol de visitante porque vale doble. Si la gente de Cambiemos, el campamento del PRO en particular y los que supone que entiende del tema dicen: 'perdés Las Paso como aquella vez', música celestial porque fue un partido que después se pudo revertir", razonó.

"A los que se fueron el 10 de diciembre de 2015 los tenés en todos lados diciendo cómo se arregla esto pero dejaron este despelote. Desde que mi abuela era soltera que hay problemas en la Argentina".

El futuro con el FMI

Melconian pidió a los candidatos opositores que "no mientan más" en relación al programa con el Fondo Monetario Internacional.

"Vamos a ir a discutir con el Fondo, pero vamos a imponer un programa. Todos acaban de descubrir -los buenos, los malos y los exdemonios- que no volvés a Wall Street tan fácil a financiar el agujero. Con el bombero vas a tener que convivir pero se puede desde una posición fuerte, capitalista y racional discutir con ellos. Si no vas ahí tenés que defaultear", lanzó.