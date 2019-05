Fuerte apoyo de Uñac a Cristina Kirchner a días de la elección en San Juan

En marzo, el gobernador de San Juan Sergio Uñac no sólo había elogiado al ex ministro de Economía y actual precandidato a presidente, Roberto Lavagna. En aquel momento no descartó, incluso, la posibilidad de acompañarlo en la fórmula. "Banco a Lavagna y no sería un disparate ser su vice", había dicho el sanjuanino.

Pero el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández sigue causando efectos. A menos de una semana de pelear por su reelección, Uñac, durante un acto proselitista, expresó sin rodeos su apoyo a la ex presidenta y precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner, y destacó su "actitud de grandeza", al dejar que su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernandez, sea quien encabece la fórmula de cara a las elecciones.

Uñac, junto a Lavagna y Lifschitz

Es que, durante su discurso, el gobernador destacó "la actitud de grandeza de la ex presidenta, de decir 'me pongo atrás de Alberto Fernández o de otro compañero', deponiendo su interés personal respecto de una construcción global".

"Acá trabajamos en la construcción nacional y un proyecto que incluya a todos los argentinos y la ex presidenta ha dado muestras de ello", añadió el gobernador, que este domingo tiene altas chances de renovar su cargo.

Además, Uñac subrayó que la ex mandataria, aun teniendo un porcentaje de votos "que le daba autoridad para estar al frente de una lista", optó por "aportar desde ahí hacia una construcción plural que permita alcanzar nuevamente el gobierno nacional para ponerlo a disposición de todos los argentinos".

De esta manera, Uñac se suma a la lista de gobernadores que ya expresaron su apoyo al binomio Fernández-Fernández. Junto con Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Lucía Corpacci (Catamarca), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Sergio Casas (La Rioja).