El Paseo del Bajo es una realidad palpable

El Paseo del Bajo ya es una realidad. El corredor vial de 7,1 kilómetros mejora la circulación de más de 25.000 vehículos por día y sus carriles exclusivos para camiones permite transitar más rápido hasta los accesos directos al puerto. Además, se crean 60.000 m² de nuevos espacios verdes y se eliminan las históricas barreras que separaban a Buenos Aires del Río de la Plata.

Llegar hasta aquí no fue sencillo. En los años 90 debía construirse la autopista La Plata - Buenos Aires y la conexión de la misma con la autopista Presidente Illia a través de Puerto Madero. Sin embargo, la vinculación de estas dos unidades de negocio complementarias no se llevaría a cabo por influencia de la Corporación Puerto Madero. La opción que restaba era una alternativa por agua, un túnel por debajo de los diques, o tomar espacios del puerto que se encontraban ocupados o sub ocupados por playas de estacionamientos o depósitos fiscales. ¡No existían otras alternativas ya que para ellos el transporte carretero no podría estar alcanzado por la transferencia de masa o materia desde una ubicación a otra como lo es con la absorción, evaporación, secado y precipitación! Después podíamos discutir anchos, alturas y otras condiciones técnicas de su diseño, que ofreciera la mejor factibilidad técnica, económica, financiera y medio ambiental a la obra.

Pensar que cuando se decidió ceder Puerto Madero, la transferencia se realizó sin costo económico a favor de una Corporación que podría haber financiado esta obra y desarrollado el nuevo Puerto de Buenos Aires. Pero esa es otra historia.

Disposición

El trabajo en equipo llevado a cabo entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires permitió el cambio de afectación de esos espacios que limitaban en proximidad del muro de cerramiento portuario. Luego vendría la Disposición 97 de 2016 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación que fue la piedra fundamental sobre la que se diseñó y construyó el Paseo del Bajo que se está inaugurando y que está transformando nuestro país. La norma, que oportunamente motivó un amparo presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 y su posterior apelación, fue denegada en el mismo orden.

Qué grave es cuando algún periodista hace lobby en beneficio de alguna corporación mafiosa, peor si un editor es empleado de esa corporación y mucho peor cuando algún medio o multimedios opera para esta buena gente. Ellos denunciaron las decisiones y acciones aduciendo que se le estaba quitando un tercio de su superficie y que se afectaba al comercio exterior argentino. Desconocían que el Puerto de Buenos Aires continua su desarrollo en expansión aguas adentro del rio a partir del relleno la Dársena F.

En esta circunstancia y con esta situación operaron de todos los modos posibles para lograr abortar este resultado que tenemos la oportunidad de inaugurar en estos días.

"Las grandes obras las sueñan los genios locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican lo inútiles crónicos"

Modelo internacional

El secretario de Estado de San Luis Logística, Sebastián Lavandeira, recibió a representantes del gobierno de Uruguay, que llegaron a la Provincia para conocer la Escuela de Manejo de Bitrenes (EMaBi), participar de la 10° capacitación y realizar de manera conjunta entre San Luis Uruguay de las pruebas técnicas con bitrenes de 25 metros de configuración cerealera.

Durante cuatro días la EMaBi, capacitó a conductores de todo el país, lo que lleva un total de 110 egresados y en esta oportunidad recibió a choferes de Uruguay, a cargo de los instructores representantes de la Secretaría de San Luis Logística, SCANIA Argentina, Cementos Avellaneda, BrAle Consulting, (TSA) Transportes y Servicios Agropecuarios (TSA) y Colven.

"Nos visitaron autoridades del sector del transporte y vialidad, queremos vincularnos y trabajar en conjunto, que sea algo recíproco, ellos buscan copiar el modelo en la política de bitrenes que tiene el Gobierno de San Luis y nosotros lo nuevo en esta tecnología como es los tritrenes, algo que ya están empezando a trabajar para implementar allá", dijo Lavandeira.

Las autoridades estuvieron acompañadas además por el ex gerente de Ingeniería de SCANIA Argentina, Guillermo Hughes, quien ha trabajado en la implementación de los bitrenes, a lo que Lavandeira agregó "Se llevan más que una experiencia y como provincia nos sentimos orgullosos que vengan a conocer como trabajamos, este es un gran proyecto gubernamental porque se invierte en plataformas logísticas, para la industria y el agro y además se capacita a los choferes lo que genera una profesionalización al oficio".