Autopista de doble piso le cambia la cara de Miami

Cuando no hay suficiente lugar a los lados, la mejor opción es ir para arriba. Con esta premisa, en Miami comenzó una monumental obra para agregar un segundo carril superior a la estratégica la autopista I-395. El elemento que define el proyecto y que pretende erigirse en otro ícono de Miami es el puente de suspensión de seis arcos y 400 metros de largo, iluminado con luces LED programables, que simularán una fuente.

"Llevamos varios años planeando esta autopista. No podemos llevar este expressway dentro de la zona urbana. Aparte de ser más costoso, pensamos en la cantidad de casas que tendríamos que derrumbar, y eso tendría un costo humano muy grande. No podemos hacer eso" señalaron desde el Departamento de Transporte de Florida (FDTO) en un comunicado.

El proyecto tendrá un costo de u$s 803 millones, y los trabajos que cubren 2,3 kilómetros terminarán en el año 2023.

Estas remodelaciones se harán gracias a una asociación del FDTO junto con la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade (MDX), en el que prometen mejorar la seguridad de los conductores al reducir los traslados de quienes ingresan y salen de la autopista 836 y la I-95.

Las obras serán ejecutadas por la empresa conjunta de Western-de Moya, una constructora que es parte del grupo The Walsh Group, con base en Atlanta, que figura entre las mejores del país, y la firma miamense De Moya, que ha tenido a su cargo la construcción de varios puentes y rutas en la Florida.

Además, participan las compañías de ingeniería HDR Inc., RS&H Inc., Corven Engineering Inc. y Metric Engineering Inc.

Peaje

De los u$s 803 millones presupuestados, 186 millones serán abonados por MDX, en base a la recolección de peaje a futuro, y se usarán principalmente para solventar los gastos que demande la construcción del segundo nivel de la autopista. Este nivel superior, será el encargado de descongestionar la circulación y forma parte del plan maestro de modernización de la 836, cuya infraestructura principal data de 1968.

MDX optó por el proyecto del segundo nivel, en vez del plan inicial que proponía ampliar el ancho de la autopista. Si hubieran hecho eso, tendrían que haber tomado espacios a cada lado y el proceso para obtener los terrenos y pagarlos hubiese sido mucho más costoso.

El desafío actual es llevar a cabo los trabajos perturbando lo menos posible el tráfico que sigue circulando por esta arteria clave de la ciudad.

Durante la construcción se podrá circular por las banquinas de la autopista para alejar los tres carriles lo más posible del centro del expressway, disminuyendo el ancho hasta donde permita la ley federal, para no afectar el tráfico durante la instalación de los pilotes que soportarán el nuevo nivel y la posterior instalación del viaducto prefabricado. De esta forma se mantendrán abiertas y operativas los seis carriles actuales, tres en cada dirección.

El esfuerzo y las molestias valdrán la pena. Para cuando concluyan las obras en el otoño del 2023 un lindo camino de casi dos kilómetros de largo, plazas con obras de arte, jardines y un parque urbano de 30 hectáreas habrán reemplazado los hoy espacios oscuros y arruinados debajo de la I-395. De este modo, Overtown, que en su momento fue conocido como el "Harlem del sur", se habrá sacado de encima los pasos superiores y otras estructuras que se construyeron en el vecindario en los años 1960 y que dejaron numerosas columnas de hormigón.