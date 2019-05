El peronismo celebró la adhesión a la huelga y cuestionó al Gobierno

El alto acatamiento que tuvo el paro de ayer, además de cuestionamientos del Gobierno nacional a la medida, motivó diferentes reacciones en la oposición. Mientras los principales referentes de Unidad Ciudadana, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se mantuvieron en silencio, hubo otros dirigentes del peronismo que expresaron su respaldo a la protesta.

Por su parte, el Partido Justicialista, encabezado por el sanjuanino José Luis Gioja, comunicó que "el peronismo estuvo, está y siempre estará con el pueblo trabajador". Y añadieron: "Por eso, desde el Consejo Nacional queremos felicitar a los trabajadores, a sus representantes sindicales y a los movimientos sociales que hoy hicieron sentir sus reclamos en las calles para que paren con este modelo de hambre y ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional".

Otra muestra del respaldo del peronismo a la medida fue que Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y titular del PJ bonaerense, se mostró en el acto que encabezó ayer al mediodía Hugo Moyano en la sede de Camioneros. Menéndez dijo: "El acatamiento que estamos viendo en nuestros distritos es el más alto que recordamos todos. Habla de la imposibilidad que tiene este gobierno de ver las circunstancias tremendas que están pasando nuestros municipios, donde hay miles de personas intentando saber qué van a comer".

Además, consideró que los dirigentes sindicales "están haciendo patria". "Han ganado la calle porque no hay otra manera de luchar. Estoy muy orgulloso de los representantes sindicales que tenemos. Es necesario que de acá a diciembre estemos más unidos que nunca", expresó Menéndez, quien pidió que la "unidad" se fortalezca para derrotar el "neoliberalismo" en las próximas elecciones.

Roberto Lavagna fue otro de los que habló. "Las huelgas son un reflejo de la realidad. Hay que pensar lo que es una economía que lleva ocho años inmóvil", opinó el ex ministro de Economía, precandidato a Presidente por Consenso 19. Además, remarcó que los paros "son recursos extremos, que sería mejor no tener que usarlos, pero son un derecho". Lavagna señaló, además, que ese tipo de medidas de fuerzan se toman "cada vez que no hay un mínimo de crecimiento con algo de distribución".

El economista se mantiene como uno de los postulantes a la presidencia, desde Consenso 19, y alejado temporalmente de la interna de Alternativa, mientras existen sondeos desde un sector del radicalismo en u intento por hacerlo competir en una PASO con el Gobierno.

Así como hubo silencio dentro del kirchnerismo, tampoco hubo expresiones al respecto de integrantes de Alternativa Federal, como Sergio Massa, Juan Schiaretti, Miguel Pichetto o Juan Manuel Urtubey. De ese espacio se espera que surja un candidato a presidente de las PASO.