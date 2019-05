Moyano: "El paro no es político, es efectivo y por la necesidad de la gente"

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró que "el paro ha sido muy efectivo, con mucha adhesión en todo el país", al hacer una evaluación de media jornada de la evolución de la medida de fuerza convocada para hoy por la CGT y otras centrales sindicales.

"El paro ha sido muy efectivo con mucha adhesión en todo el país", dijo Moyano en una conferencia de prensa brindada en la sede de la Federación Nacional de Camioneros, en la ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, el líder camionero, acompañado de dirigentes de gremios afines, dijo también que "el paro no es político" y que se hace en respuesta a "la necesidad de la gente".

"Estos paros no se hacen por capricho de los dirigentes, sino por necesidad", dijo en respuesta a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en diálogo con radio La Red dijo que estaba "harta de los paros".

Moyano también dijo, al ser consultado por las negociaciones salariales que próximamente iniciarán los camioneros que "las paritarias tienen que superar la inflación" para que los salarios no pierdan poder adquisitivo, y no se "condene" a los trabajadores a "mayores necesidades". Además, agregó que si las paritarias "no se basan en la inflación no estamos actuando como corresponde", en referencia a los gremios que negocian paritarias por debajo de la inflación.

En otro tramo de la conferencia, ante las preguntas de los medios de prensa allí presentes, el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó también que "hay millones de calles que pueden ser utilizadas, en vez de las siete cortadas", cuestionando a la ministra Bullrich por el operativo de seguridad dispuesto desde temprano por su cartera en los principales puntos de acceso a la Capital Federal.