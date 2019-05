Por qué los inversores prefieren hoy bonos con legislación extranjera

Los bonos argentinos retomaron un sendero positivo, algo que habían abandonado desde el inicio de la corrida cambiaria. En otras palabras, los bonos recuperan terreno y la tasa de interés de la renta fija local logró una compresión de spreads de más de 150 puntos básicos. De todos modos, en ese proceso, los bonos ley Nueva York tuvieron una mejor performance que los bonos ley local. De esta manera, los inversores se vuelcan con mayor confianza a los bonos ley extranjera, en detrimento de los bonos ley local.

Los bonos ley argentina muestran una compresión de spreads en la parte corta de la curva de 150 a 170 puntos básicos. En el mismo periodo, los bonos ley nueva york registraron una compresión de spreads de 300 a 400 puntos básicos, dentro del mismo tramo de la curva. La recuperación de los bonos ley extranjera fue mayor que los de ley local.

Para entender esta evolución, analistas del mercado explican que los inversores internacionales optaron por posicionarse en bonos con ley Nueva York ante posibles conflictivos con los compromisos de Argentina, dado el panorama electoral incierto.

Fernando Lisanti, Portfolio Manager de Mariva Fondos entiende que el diferencial de tasas entre las distintas legislaciones se debe principalmente a cuestiones de preferencia de los inversores internacionales.

“Se está viendo que los grandes tenedores del exterior prefieren tener bonos con ley Nueva York antes que bonos con ley argentina ya que, en el peor escenario posible en el que haya que acudir a alguna instancia judicial, los grandes tenedores confían más y prefieren la justicia de EE.UU. y por ello se genera ese gap”, comentó.

Mirando hacia adelante, para Lisanti es difícil ver qué puede pasar ya que depende de las probabilidades que el mercado le asigna a ese peor escenario y cuál será el respectivo programa económico a partir del año que viene.

“A medida que haya más nerviosismo, ese diferencial se puede abril y si disminuye, el spread se puede cerrar, teniendo a cero”, dijo el portfolio Manager de Mariva Fondos.

Regresando a valores relativos normales

Además, los analistas del mercado explican que este movimiento de los bonos entre distinta legislación simplemente corrigió un desequilibrio que se percibía en el mercado, al registrar que los bonos con legislación local estaban caros respecto de los de ley extranjera y de esta manera, los bonos regresan a valores relativos normales.

Marcelo Otermin, head portfolio manager de ICBC Investments Argentina sostuvo que el movimiento entre los bonos de distintas leyes en las últimas semanas vino a corregir un desequilibrio que había entre ambas legislaciones, al destacar que los bonos ley local estaban caros respecto de la ley internacional.

“Es cierto que la parte corta hay una compresión que no se ve acompaña por los bonos de ley local. De todos modos, al analizar el rango de spread entre ambos tipos de bonos, se observa que estuvieron en lo que va del año entre -50 puntos básicos y +300 puntos básicos a favor de la ley extranjera. Ese spread, que había estado negativo, actualmente volvió a 200 puntos a favor de la ley Nueva York. De esta manera, el diferencial de leyes entra nuevamente en niveles de normalidad”, comentó Otermin.

Por otro lado, Otermin sostuvo que si bien en la parte corta de la curva es muy sensible y los retornos fluctúan mucho, al mirar la parte media de la curva, el spread está en un rango de 150 a 300 puntos básicos y hoy está en 200 puntos. Yendo al tramo largo, el spread esta entre 100 a 200 puntos y actualmente esta en 150 puntos.

Compras publicas y mejora el panorama de la deuda

Finalmente, a la hora de entender las causas de este movimiento positivo para la renta fija, desde el mercado explican que existe ciertas posiciones compradoras por parte de organismos públicos, a la vez que mejoro el panorama electoral luego de la postulación de Cristina Kirchner como vicepresidenta.

Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostuvo que, parte de la buena performance de la parte corta de la curva se debió a comprar de organismos públicos en las últimas semanas.

“Se vio a la Anses comprando Bonar 20 y Bonar 24, lo que hizo que el spread de la ley argentina comprima. En general está la parte larga de la curva más sostenida dado que el inversor internacional cree que, bajo cualquier administración se va a tener que replantear un tema de renegociar la parte corta de la curva”, dijo Chiesa.

Por otro lado, un operador de bonos del mercado local sostuvo que el panorama de la deuda mejoró tras el anuncio de CFK.

“Paradójicamente CFK ayudó a la deuda y con ello ayudó a Macri. Por ahora el consenso que buscaba CFK dentro del peronismo no se esta logrando y parece que no se va a lograr. Con un peronismo dividido y con el tipo de cambio estable, Cambiemos mejora y por ello vemos recuperación de los bonos. Además, estando CFK en la vicepresidencia y Alberto Fernandez como presidente, luce una persona en el margen menos confrontativa. De todos modos, no despeja la incertidumbre y claramente no es el favorito del mercado”.