La soja y el maíz suben en Chicago y empujan los precios locales

Las siembras de maíz y soja estadounidenses presentan notables retrasos, con relación a los años anteriores, consignó hoy el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en su Reporte Semanal de Evolución de Cultivos.

La demora, con su consecuente impacto en una perspectiva de disminución de la oferta, generó un efecto en los precios, tanto en Chicago como en los valores que se cotizan en la Bolsa de Rosario.

Así, la soja subió 3,17% en Chicago y retornó a niveles de un mes atrás, en 314,53 u$s la tonelada. La soja subió casi 10 dólares, (9,65), aún lejos del récord intradiario de 25 dólares de suba, pero también tomando distancia de los mínimos de 12 años en los que llegó a cotizar hace poco.

El maíz, por su parte, terminó en los valores más altos en 23 meses, mientras “se consolida la expectativa de que no se termine de sembrar el área maicera a medida que las precipitaciones no dan tregua en el Medio - Oeste de EE.UU.”, advirtió un reporte de la corredora de granos Zeni. El maíz trepó 3,96%. Cerró en 165,45, es decir 6,30 dólares más que ayer.

Los movimientos en Chicago repercutieron en la Bolsa de Rosario, que hoy vivió una jornada intensa.

El valor ofrecido por la soja con entrega inmediata y contractual se situó en $ 10.400 la tonelada condición fábrica ($ 300 la tonelada más que la rueda de ayer). Por su parte, el precio ofrecido por la mercadería de la nueva campaña alcanzó los U$S 245 la tonelada para la posición de mayo 2020.

En la rueda de hoy, el valor propuesto por el maíz con entrega hasta el 31 de este mes fue de $ 7.000 la tonelada. Mientras, en el segmento forward (futuros), los precios se ubicaron en U$S 150 la tonelada para julio; 145 u$s agosto/septiembre y, con respecto a octubre, el valor fue de U$S 150 la tonelada.

El reporte de USDA muestra que la repercusión del factor climático en la siembra tanto de maíz de soja es significativo. “Al día de hoy, el avance de la siembra de maíz estadounidense es de 58% sobre la intención de área, frente a un promedio de 90% en los últimos cinco años para estas fechas y 32% del cereal se encuentra en fase de emergencia, indicó.

Por su parte, la siembra de soja también se desarrolla con rezago, siempre por el mal clima registrado en las áreas productivas, al alcanzar apenas 29% de la intención total, por debajo del 74% del año pasado y del 66% promedio de los últimos cinco años.

En redes sociales se observan imágenes sobre las inundaciones en Estados Unidos que son más que elocuentes.