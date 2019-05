Ofertan u$s 229 millones por Central Térmica de Ensenada La oferta que ambas empresas hicieron en conjunto fue de u$s 229 millones. Si se convierten en adjudicatarios, se harán cargo también de la deuda por lo que la oferta total por el activo supera los u$s 533 millones. La venta dará fondos para que se construya un gasoducto.