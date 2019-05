Destacan mayor interés de los bancos locales por financiar a empresas sustentables

Desde el BID (Banco Interamenricano de Desarrollo) y el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) destacaron que en los últimos años creció el interés de los bancos por financiar a empresas sustentables, en el marco de la 13ra edición del Foro de Desarollo Sustentable organizado por El Cronista y Apertura.

El oficial de inversiones BID Invest Diego Flaiban, sostuvo que "hace 20 años el Banco Interamericano de Desarrollo trabaja en temas de sustentabilidad para bancos. En Europa y de a poco en Latinoamérica, muchos países hace ya entre 10 y 15 años que han empezado a invertir en proyectos verdes, en energías renovables. Los bancos se han asociado a los países para firmar protocolos de sustentabilidad y a comprometerse a mantener una agenda sostenible. Eso pasó en Colombia, en Ecuador , pasa en paraguay".

En ese contexto, Flaiban indicó que "en Argentina estamos notando mayor interés, a pesar de las coyunturas que siempre la hay".

"Por parte de los bancos además hay mucho interés porque están entendiendo que la nueva forma de hacer negocios es sostenible. Porque saben además que tanto sus consumidores como sus empleados demandan proyectos sostenibles quieren saber donde está su dinero, con lo cual es un tema que está permeando estrategia de las instituciones tanto a nivel local como internacional", amplió.

"Es increíble como cada vez más, quienes consideran las inversiones sustentables en sus decisiones de inversión representan hoy un 25% del total de la inversión del mundo", destacó Flaiban.

Así mismo remarcó que "organismo como el BICE o como el BID hoy organizan un portafolio de u$s 500.000 millones, que no es mucho pero está creciendo a pasos agigantados. Eso abre un abanico de posibilidades no solamente en ambientales y proyectos verdes".

Por su parte, el gerente General del BICE, José Luis Morea, planteó que "en la actualidad, como ya hace varios años, Argentina sufre de falta de capital".

"Por suerte estamos en un escenario de apertura de los mercados internacionales, y si bien es cierto que puede ser más complejo en el contexto actual que hace una año atrás, desde nuestra óptica no vemos que fante financiamiento para proyectos en Argentina".

Para Morea, "lo que faltan son proyectos bien estructurados, de largo plazo, desde la visión de sustentabilidad, desde la visión de que los recursos que podemos llegar a captar desde el BICE internacionalmente se puedan alocar eficientemente".

"Desde el Bice estamos trabajando fuertemente para destrabar la mayor cantidad de recursos posibles y poder ofrecer financiamiento para energías renovables, eficiencia energéticas y programas de igualdad de género, entre otros, y toda la agenda de desarrollo sustentable".