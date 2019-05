Tras mes de calma cambiaria, en qué recomiendan invertir los analistas del mercado

El mercado viene mostrando una buena reacción luego del anuncio de la candidatura de Unión Ciudadana hace una semana. Se suma a ello, un marco de estabilidad cambiaria tras el anuncio por parte del BCRA hace un mes. Durante el mes de mayo el tipo de cambio se comportó de manera más estable, dándole algo de respiro a los activos locales en pesos, mientras que la tasa de política monetaria bajó alrededor de 300 puntos básicos. A su vez, el último dato de inflacion reflejó lo que podría ser el comienzo de una dinámica descendente pero aun marcando mediciones elevadas en términos objetivos. Con la volatilidad del tipo de cambio y los bonos mejorando sobre el margen, los analistas mantienen cierta cautela de cara a definiciones políticas.

El S&P Merval acumula un avance superior al 20% en el ultimo mes, mientras que el dolar alcanza el menor nivel de volatilidad en los últimos tres meses. El clima bursátil mejoró, pero los analistas continúan con un grado de cautela dentro de sus recomendaciones.

Martín Demarchi, Portfolio Manager Fondos Fima, sostuvo que con la dinámica propia de un año electoral mantienen su posicionamiento conservador para las inversiones en pesos.

“Vemos valor en aquellos activos que tengan acotada su sensibilidad ante cambios en las tasas de interés, priorizando su liquidez. Creemos que la curva de Lecap con vencimientos hasta 60 días resulta atractiva, otorgando rendimientos entre el 56% y 60%. Otra alternativa son las tasas de sintético a las que se puede acceder mediante la curva de futuros de dólar, con rendimientos algo por encima de las Lecap de igual plazo y que van hasta el 65% en el tramo corto. Finalmente, creemos que un buen mix de estas inversiones es el que ofrecen los fondos de cash management (T+1 y Money Market) que cuenten con estos activos dentro de sus carteras y tengan un perfil conservador”, comentó el especialista.

Con una visión similar, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) hacen una distinción en las inversiones en pesos y en dólares.

“Para aquellos que necesiten pesos, o se sientan cómodos con estos, creemos que las Lecap son una opción para parte de la cartera. Ante una curva que se mueve entre tasas del 53% y 65% anual”, sostuvieron.

Por otro lado, para aquellos que vean a las inversiones en pesos un tanto riesgosas, desde la compañía sugieren alternativas más conservadoras.

“Para los más conservadores y que busquen mantenerse dolarizados, las Letes en dólares. Las tasas se ubican entre 3,8-4,5% anual, y poco más dependiendo del plazo en donde nos ubiquemos dentro de la curva”, comentaron.

Por último, para los inversores más agresivos, desde PPI consideran que la renta variable es hoy una alternativa.

“Las acciones entendemos están muy castigadas respecto a comparables de la región, y es un mercado atractivo para quienes también apunten a una continuidad del Gobierno el año próximo. Acá apuntamos a acciones bancarias, energéticas, en particular”, cerraron desde PPI.

Si bien los activos locales han dejado de caer, para muchos analistas la tendencia de los mismos aun no se ha revertido de bajista a alcista. En esa línea se encuentran los analistas de SBS Fondos quienes consideran que todavía la información disponible no es suficiente para un cambio sostenido en la tendencia de bonos y acciones argentinas.

“Si bien no vemos aun señales de cambio de tendencia en los activos, no quita que, de corto plazo, haya espacio para tomar en el margen algo más de riesgos. En este sentido tanto bonos soberanos en dólares, como acciones, pueden ser un vehículo eficiente para captar este mejor clima. Sin embargo, no queremos dejar de resaltar que por el momento esto no constituye una postura de comprar y mantener ya que los riesgos siguen latentes”, sostuvieron.

Muchos analistas del mercado han recomendado fondos de inversión que invierten en activos de la región. Sobre ese punto, Fernando Lisanti, Portfolio Manager de Mariva Fondos considera que el escenario político local condiciona a las inversiones en Argentina y recomienda, para perfiles conservadores, fondos que invierten en activos latinoamericanos. También ve oportuno el posicionamiento en otros instrumentos cautelosos como las Letes cortas, así como también bonos corporativos en dólares.

“Creemos que los fondos que invierten en bonos de Latinoamérica son un buen vehículo para transitar estos meses de elevada incertidumbre. Se trata de fondos que están posicionados mayormente en bonos brasileros, chilenos y del tesoro americano, con lo cual, es un instrumento para perfiles conservadores. En lo que respecta a activos estrictamente locales, entendemos que las Letes con vencimiento previo a octubre también son un buen instrumento, dado que están garantizados por los flujos del FMI y caen dentro de la actual gestión de gobierno”, dijo Lisanti.

Finalmente, Lisanti ve valor en los bonos corporativos de buen crédito en moneda dura. “Vemos casos como el bono de YPF 2021 que rinde 9%, así como también los bonos de Tecpetrol que rinde en 6,25% representan buenas opciones para diversificar los portafolios”.