Impunidad K: denuncia llega a la órbita del Consejo de la Magistratura

El informe que presentó Jorge Lanata en su regreso a la TV con "Periodismo para Todos", motivó charlas al respecto ayer en la reunión de Gabinete que mantuvieron ministros y el presidente Mauricio Macri. La denominada "Operación Impunidad" u "Operación Puf" revela que ex funcionarios K estaban al tanto de la denuncia por extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli antes de que la misma fuera presentada ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.

El ministro de Justicia Germán Garavano y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fueron los encargados de explicarle a Macri el detalle de las grabaciones difundidas, que comprometen a ex funcionarios del kirchnerismo como Eduardo Valdés. Para el Gobierno, sostuvieron fuentes oficiales, "quedó demostrado que es una causa armada" cuyo objetivo es apuntar contra "la causa de los Cuadernos K", develada el año pasado a raíz de una serie de anotaciones de un chofer del extinto Ministerio de Planificación, que involucraron a toda la estructura de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Tras la reunión, los ministros Guillermo Dietrich (Transporte) y Carolina Stanley (Desarrollo Social) hicieron mención al tema. "Es un elemento más dentro de un marco de mucha impunidad en la cual se manejó el Gobierno anterior", sostuvo Dietrich.

En las escuchas surge el nombre del juez Ramos Padilla, al que en los audios presuntamente se hace referencia con frases como "Dolores se está moviendo" ó "Ramos Padilla agarró viaje". Esas escuchas podrían tener impacto en el expediente que se tramita en contra del magistrado en el Consejo de la Magistratura, por supuesto mal desempeño. Se espera que hoy el consejero de la Magistratura y diputado de Cambiemos Pablo Tonelli impulse la investigación en la Comisión de Disciplina del cuerpo que elige y remueve jueces, para que se notifique formalmente al magistrado del caso en su contra.

Desde el kirchnerismo, en tanto, uno de los que habló sobre el tema fue el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Definió a la investigación como "operación pus". Valdés, por su parte, consideró que las escuchas son "una operación en cadena para salvar" al fiscal federal Carlos Stornelli.

"Este viernes 31 de mayo el fiscal Stornelli tiene que prestar declaración indagatoria en Dolores. Ocho denunciantes distintos lo acusan de espionaje ilegal y extorsión. Lleva dos meses en rebeldía, pero sus periodistas amigos organizan una operación en cadena para salvarlo", señaló el ex diplomático en redes sociales.

En tanto, en medio del nuevo escándalo, ayer se difundieron nuevas escuchas que grabaron las conversaciones de los presos de la cárcel de Ezeiza, en una de las cuales aparece un diálogo entre Lázaro Báez y su abogada Elizabeth Gazaro en la que el empresario K insinúa que habría sido el testaferro del ex presidente Néstor Kirchner. "Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara", confiesa Baez en la escucha difundida por el diario Clarín.