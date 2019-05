Se destraba la misión del BID y resurge financiamiento para PPP

El gobierno se prepara para darle un empujón a los alicaídos contratos de Participación Público Privada que se firmaron el año pasado para los corredores viales y que cada vez genera más controversia entre los privados.

Luego que la OPIC, el organismo de financiamiento de EE.UU. orientado a la logística y al transporte, anunciara que se mantiene la línea para el corredor que ganó José Cartellone Hermanos, ahora pareciera que finalmente llega el turno del fideicomiso del BICE y los fondos del BID y la banca privada.

Desde que el Riesgo País se disparó, la devaluación modificó sustancialmente los costos de financiamiento y Hacienda decidió suspender hasta nuevo aviso los llamados a licitación para obra pública bajo esta herramienta, los empresarios quedaron presos de una nebulosa y a la espera que se formalice el fideicomiso con el que el Gobierno tomará financiamiento externo y lo repartirá entre los seis corredores viales.

"Los PPP viales es un programa que ya comenzó, las obras ya comenzaron. En la AU de la ruta 5, en Suipacha. El fin de semana me mandaron imágenes de circunvalación Las Flores en la ruta 3. Se empezó a instalar un puente en la ruta 7 en Carmen de Areco. A su vez tenemos muy buenas noticias de avances en el fideicomiso en el cuál estamos trabajando. Esta semana es muy probable que tengamos novedades positivas. Vamos encontrando mucho apoyo en organismos internacionales y en banco. Además resaltar el rol del OPIC, el organismo de financiamiento de EEUU orientado a la logística y al transporte", señaló ayer el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich consultado por El Cronista al término de la reunión de gabinete ayer en Casa Rosada.

"Esta todo encaminado para que haya novedades en los próximos días", agregó una fuente oficial.

"El 10 de junio llegará la misión del BID Invest, que está terminando de seleccionar los bancos para el fideicomiso de u$s 900 millones"

Pero en el sector privado desconfían y están a la expectativa. "Todo es un paso para adelante y dos pasos para atrás" señaló un hombre encargado de articular el financiamiento de una de las uniones Transitorias de Empresas que ganó uno de los corredores. "Hay señales que van a vienen, en estos momento no se ha firmado ninguna de las adendas de los contratos, falta un anexo que es importante discutir. Hace diez días se había suspendido una misión del BID que va a financiar buena parte del fideicomiso pero ahora parece que todo vuelve a encausarse. Lo que sí está claro es que el ritmo es lento", agregaron desde las constructoras.

Fuentes oficiales señalaron que finalmente se destrabó la misión del Banco Interamericano de Inversiones y que llegará "el próximo 10 de junio. La due dilligence ambiental se hace el 10, la parte técnicas ya comenzó, el BID contrató un supervisor de integridad y el BID Invest esta terminando de seleccionar los bancos y los abogados en la documentación", agregaron desde el entorno de José Morea, gerente general del BICE y hombre fuerte en la estructuración del fideicomiso con el que el Gobierno financiará el primer año de las obras.

Respecto a la conformación de esta herramienta, desde la Casa Rosada explicaron que está pronta a lanzarse y que tendrá un flujo de "900 millones de dólares. BID Investment aportará u$s 200 millones y el resto será de bancos privados".

Aunque se retrasó bastante la conformación del fideicomiso por el cual el Gobierno toma los fondos y los presta a los privados a una tasa más razonable, y que algunas de las entidades financieras que estaba previsto que iban a participar decidieron no hacerlo, en el Ejecutivo insisten en que no hay inconvenientes y ponen como ejemplo que el Banco Nación que iba a ser uno de los aportantes "ahora no será necesario".