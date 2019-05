Alberto Fernández debe más de $ 140.000 por infracciones de tránsito

De nuevo en la escena política al ser presentado por Cristina Kirchner como cabeza de la fórmula que ella completará, el precandidato a Presidente Alberto Fernandez surge como una de las principales figuras de la oposición de cara a las próximas elecciones.

De nuevo bajo bajo la mirada de los medios, tras años de ostracismo, el ex jefe de Gabinete fue sorprendido la semana pasada por un informe del diario Clarín, que reveló que adeudaba $ 500.000 en concepto de expensas en un lote de un barrio privado en Pilar.

Ahora, un informe de Cronista.com revela que el ex funcionario adeuda casi $ 150.000 en multas de tránsito impagas, desde 2016 hasta el 23 de este mes, la última, en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

Un auto propiedad del ex funcionario kirchnerista tiene pendiente de pago 43 infracciones por un global de $ 143.698. La mayoría son por exceso de velocidad o estacionamiento indebido, y están radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque también hay tres notificaciones de Ciudad y una del ámbito bonaerense.

Que el vehículo tenga multas sin pagar, no implica que quien lo haya conducido al momento de cometer la infracción haya sido el ex funcionario. Pero sí es concreto que Alberto Ángel Fernández, el titular del dominio, no paga multas desde hace tres años.

Alberto Fernández encabeza la fórmula presidencial, con Cristina Fernández de Kirchner como socia y, de acuerdo a los primeros relevamientos, lidera en intención de voto de cara a las próximas PASO, incluso por encima del presidente de la Nación Mauricio Macri, y también por delante de los otros representantes de la oposición, como los dirigentes de Alternativa Federal, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, o el precandidato por Consenso 19, Roberto Lavagna.