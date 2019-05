Brasil registra déficit de cuenta corriente de u$s 62 millones en abril

Brasil registró un déficit de cuenta corriente de u$s 62 millones en abril, que es inferior a la brecha del mes previo pero desconcertante para los analistas, que esperaban un superávit de u$s 450 millones.

La inversión extranjera directa (IED) hacia la mayor economía de América Latina totalizó u$s 6957 millones en abril, desde los u$s 6800 millones en marzo y superior a los u$s 5800 millones de la mediana proyectada.

En tanto, los analistas del mercado financiero de Brasil redujeron de 1,24 a 1,23% la previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2019, la decimotercera disminución consecutiva, difundió hoy el Banco Central (BC).

Según la encuesta Focus realizada por el BC entre las principales instituciones financieras del país, a inicios de año la expectativa de crecimiento era de 2,55% para 2019.

La reducción en las proyecciones se relaciona con un ritmo de recuperación de la economía, más lento que el esperado, así como a las dificultades del gobierno del presidente Jair Bolsonaro para tener una base de apoyo en el Congreso y aprobar la reforma de pensiones.

La semana pasada, el ministerio de Economía redujo de 2,2 a 1,6% la previsión oficial de crecimiento del PBI para este año. Respecto a la inflación, la estimación de los analistas se mantuvo en 4,07% en 2019 y en 4% para 2020.