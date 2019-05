Alternativa Federal: nueva cumbre de los cuatro para salvar a la tercera vía

Son días de definiciones en el armado de Alternativa Federal. Luego de una semana para el olvido que puso en duda la competitividad del espacio de centro como opción electoral “antigrieta”, los cuatro fundadores de la tercera vía volverán a verse las caras mañana para intentar remontar el traspié de la última reunión, que terminó en una serie de discusiones que amenazaron con fracturar el peronismo no kirchnerista.

Esta vez, el gobernador Juan Schiaretti, en su rol de armador principal, jugará de local. Hasta la provincia mediterránea se trasladarían mañana Sergio Massa, Miguel Pichetto y el salteño Juan Manuel Urtubey para ordenar el espacio y sellar acuerdos de cara al proceso electoral en marcha. Hasta este mediodía, cerca del tigrense no terminaban de confirmar la reunión pero tampoco la desmentían. Sí la confirmaron en el campamento del salteño.

También cerca de Pichetto confiaron a este diario que el senador del PJ viajará a Córdoba mañana, aunque sin dar mayores precisiones.

Por lo pronto, se espera que salgan de allí al menos dos definiciones: que se establezcan las reglas para las primarias en las que se elegiría al candidato del espacio, y se avance también en el armado de las candidaturas en las distintas provincias, según supo El Cronista.

Hay apuro entre los dirigentes federales por dar señales de continuidad del tercer espacio porque el cordobés tiene previsto arrancar sus vacaciones en el exterior el sábado próximo y no regresará a la Argentina hasta el 10 de junio, dos días antes de que venza el plazo para el cierre de alianzas con vistas a las PASO del 11 de agosto.

El problema es que las desconfianzas cruzadas entre los socios siguen a la orden del día. Al enojo de Schiaretti con Roberto Lavagna (y viceversa) y su constante negativa a participar de una interna para definir al candidato presidencial, se suman las señales ambiguas de Sergio Massa, que aún no define si se quedará en el tercer espacio o acudirá al llamado de Alberto Fernández para sumarse al kircherismo, ya sea para participar de una gran PASO o como posible candidato a gobernador en la Provincia.

De esta última cuestión podría haber novedades el jueves de esta semana, cuando se reúna el congreso del Frente Renovador en parque Norte para definir la estrategia electoral a la que se someterá el tigrense (así lo ha dicho el propio Massa), quien en las últimas semanas se convirtió en una figura clave codiciada por los dos sectores del peronismo en pugna. Incluso, hasta lo miran con nuevos ojos desde el propio Cambiemos, donde un sector analiza cómo aprovechar esos 10 puntos de intención de voto que cosecha el tigrense, el verdadero desvelo del oficialismo tanto nacional como provincial.

Se trata de la posibilidad de que la gobernadora María Eugenia Vidal vaya atada a la boleta de dos candidatos a presidente, Macri y Massa, pero por ahora esa opción está vedada por un decreto propio que buscaba evitar la unidad del peronismo en la Provincia.

Lo cierto es que la idea estaría en análisis en el campamento vidalista, aunque no se conoce qué piensa de esa movida el líder del FR, cuya prioridad es -lo repite hasta el cansancio- dejar a Macri fuera de carrera y que haya un nuevo gobierno en la Nación el 10 de diciembre.

En medio de estos tironeos, el líder del Frente Renovador por ahora hace equilibrio pero mantiene teléfonos abiertos con todos los sectores. Esto es, justamente, lo que le reprochan sus socios de AF y, en particular Roberto Lavagna, que sospecha que el destino del tigrense será a último minuto recalar en el kirchnerismo dejando a AF sin capacidad de reacción de cara al cierre de candidaturas el 21 de junio.

Lavagna, por su parte, mira desde afuera por ahora la reunión de Córdoba de los peronistas federales. No está invitado, claro está, aunque se sabe que la semana pasada se vio con Pichetto y se manifestó dispuesto a que el senador del PJ oficie de puente para reabrir el diálogo con Schiaretti, que se empastó hasta un punto casi de no retorno la semana pasada cuando el ex ministro le repitió al cordobés su negativa a participar de una interna peronista.

En ese encuentro se produjo el quiebre de la sintonía política que mantenían ambos, porque Lavagna sospecha, además, que el cordobés juega para la Casa Rosada y hasta no descarta un intento deliberado por correrlo del juego para beneficiar electoralmente a Cambiemos. Se sabe; la fortaleza del economista en las encuestas está justamente en que recoge el desencanto de los votantes de Macri que no quieren repetir el camino del ajuste que propone el Presidente pero tampoco volver al pasado de la mano del kirchnerismo.

“Por ahora siguen hablando las segundas y terceras líneas, de acá al 21 hay tiempo y la idea es que el diálogo con Alternativa se mantenga. En el mientras tanto, nosotros seguimos con una agenda propositiva”, dicen por estas horas en el búnker de Lavagna de la calle Paraguay.

En esa línea de acción, el economista protagonizará hoy una recorrida por el conurbano para tomar contacto con la problemática de las pymes y volverá a poner el acento en la crisis económica y la necesidad de ir a un gobierno de unidad nacional a partir del 10 de diciembre para salir de la debacle.