Cristina ya está en Comodoro Py y escucha las acusaciones en su contra

Todo indicaba que hoy la senadora, y ahora candidata a vicepresidenta por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, no asistiría a la segunda audiencia del juicio oral y público por la causa Vialidad, que se lleva adelante en los Tribunales de Comodoro Py. Si bien había sido autorizada por el Tribunal Oral n° 2 a no asistir, la ex mandataria llegó a las 9.20, y fue recibida por la militancia. Desde la Sala AMIA, escuchará la lectura de las acusaciones.

La semana pasada, CFK, por medio de su abogado Carlos Beraldi, había presentado un escrito solicitando ausentarse de las audiencias destinadas a la lectura de las acusaciones. El argumento había sido evitar el operativo de seguridad que implica su presencia en el lugar.

El viernes, el TOF 2 la había habilitado a ausentarse, "siempre y cuando acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate".

Pero, esta mañana, y ante la falta de actividades en el Congreso, la senadora se hizo presente en los tribunales ubicados en el barrio de Retiro, para participar de la segunda audiencia en el marco de la causa vialidad, en la que se la juzga como jefa de una asociación ilícita que se habría dedicado al direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.

A las 9.20, CFK ingresó a los tribunales sin dar declaraciones y fue recibida por un grupo de dirigentes políticos. Su abogado Gregorio Dalbón fue quien anticipó, esta mañana, que se presentaría. Y aseguró que la intención de la senadora es siempre "estar a derecho".

Además, en diálogo con la prensa, en la puerta de los tribunales de Retiro, Dalbón insistió con que el proceso es "ilegal" pero que, aun así, "Cristina Fernández va a estar a derecho conforme la resolución del TOF 2".

Además, según consignó Télam, el letrado aseguró que el deseo de la ex presidenta es estar "a derecho siempre que no tenga labor parlamentaria y siempre que se cumplan las normativas" del tribunal.

De paso, Dalbón aprovechó para apuntar contra el fiscal Carlos Stornelli, investigado por presunta extorsión. Y remarcó lo que sucede en "otros juzgados Federales, como el de Dolores, donde hay personas rebeldes", en alusión al fiscal que la investiga en el marco de la causa de los Cuadernos de la corrupción K.

"Cristina, si no tenía circunstancias legislativas y no venía, quedaba rebelde, pero ella no está rebelde", argumentó, y subrayó que "Cristina nunca jamás faltó a una cita con la justicia".

De todas maneras, el letrado insistió con que "este proceso es ilegal, pseudo legal" para luego argumentar que "la instrucción fue armada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y algunos personajes como (Leonardo) Fariña que fue coacheado y tuvo párrafos que la AFI le dio para imputar a la senadora".

Durante la primera audiencia, la ex jefa de Estado se había mostrado poco interesada por el debate y, desde una estratégica última fila, evitó especialmente cualquier contacto con sus ex colaboradores imputados, como Julio de Vido y José López.

La causa

La causa "vialidad" involucra a la ex presidenta, su ministro de Planificación Julio De Vido y 11 acusados más de formar una presunta asociación ilícita que favoreció al empresario Lázaro Báez, con la adjudicación de 52 obras públicas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 por $ 46.000 millones, durará casi un año y tendrá cerca de 160 testigos.

Entre los ex funcionarios citados se encuentran el flamante precandidato a presidente por Unidad Ciudadana, Alberto Fernandez ; los ex jefes de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Sergio Massa, y el ex secretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini.

Algunos de los empresarios que serán citados son el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, además de Carlos Wagner, Juan Chediak, Enrique Eskenazi y Eduardo Eurnekian.