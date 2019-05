El laberinto de los impuestos y la llegada de inversiones

El instituto Argentino de Análisis Fiscal señala que en nuestro paísconviven 163 impuestos entre los nacionales, provinciales y municipales, y los mismos impactan en todas las actividades económicas.

El detalle conlleva 40 impuestos nacionales, 41 impuestos provinciales y 82 impuestos municipales o a nivel departamental.

Con tal dispersión de tributos el grueso de la recaudación se concentra en unos pocos. El monto que el Estado recauda por medio del IVA, de Ganancias (a las personas humanas y a sociedades), de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social y del impuesto sobre los Ingresos Brutos representa el 75% del total de la recaudación.

Si se añaden el impuesto al cheque, los tributos al comercio exterior y el impuesto sobre los combustibles, la proporción asciende al 90%.

Entonces tenemos un laberinto de 153 impuestos que apenas captan el 10% de los ingresos tributarios.

Los tributos representan un costo por el dinero que implica su desembolso, pero también representan un costo de administración que está representado por la estructura administrativa que debe mantenerse para cumplir con las distintas obligaciones que los distintos fiscos establecen.

Las reformas tributarias realmente efectivas deberían perseguir la eliminación de tributos distorsivos y también la eliminación, fusión o reconversión de tributos cuya recaudación resulta ínfima y representan una complicación administrativa para quien pretende cumplir con la ley.

En este contexto resulta evidente observar que el trabajo de las áreas de impuestos de las empresas y contribuyentes se ha transformado en una faena de difícil cumplimiento y la incumbencia de los profesionales que asesoran en materia de impuestos y/o tributos se aproxima bastante a una profesión de características insalubre.

Enredados en este laberinto donde la evasión puede ser mal confundida por algunos agentes económicos como una forma de subsistencia dentro de la enmarañada jungla impositiva se crea un caldo de cultivo que no lleva a nada bueno.

Entonces puede no resultar casual que existan 3,5 millones de monotributistas, donde a diciembre de 2018 según palabras del Administrador Federal de Ingresos Públicos Leandro Cuccioli había en la categoría máxima del régimen solo 852 contribuyentes.

Y aquí debe identificarse adecuadamente si el monotributo representa un bálsamo dentro de nuestra ingeniería tributaria por la baja presión tributaria que soporta un contribuyente (6,5% de la facturación), en comparación al régimen general.

Pero también es legítimo pensar que quizás algunos agentes económicos encuentran en el citado régimen la posibilidad de hacer un culto del enanismo fiscal.

Y si pensamos que la recaudación del monotributo representa aproximadamente el 0,5% de la recaudación total, tenemos trazado el mapa de nuestros desaciertos.

Un laberinto impositivo donde la presión tributaria pega con fuerza en el régimen general, un régimen simplificado que otorga "ciertas ventajas" y además puede ser aprovechado por algunos agentes económicos inescrupulosos como guarida para ocultar la real magnitud de las operaciones. Un ancho rio de que divide un régimen del otro donde los sujetos del régimen general no pueden ingresar al monotributo y los sujetos del monotributo no quieren entrar en el régimen general, sumado a una centena y media de impuestos que hay que liquidar pero no llegan a recaudar el 10% de los ingresos del fisco.

Estas son las condiciones en las que tenemos que seducir inversiones productivas para que invirtiendo en el país se genere mayor cantidad de empleo y nuestra economía despegue...

Si las inversiones no llegan es porque no estamos creando las condiciones para ello. Una reforma tributaria tiene que estar enmarcada en un plan económico y es mejor tener menos impuestos pero recaudar más porque hay más agentes económicos contribuyendo, que tener una infinidad de impuestos que recaudan muy poco y además hacen muy compleja la administración de los mismos por parte de las empresas.

El Dr. Mario Rapisarda es Contador Público Nacional de la UNLZ, especialista en temas tributarios; siendo su correo electrónico mjrapisarda8@gmail.com