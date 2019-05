Bergman: "La gente no come vidrio, la fórmula K es Cristina al 100%"

"El anuncio de Cristina es una decisión orientada al peronismo. No es ningún renunciamiento", aseguró Sergio Bergman, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en referencia a la decisión de la ex presidenta de bajarse de una virtual candidatura presidencial. En un reportaje con El Cronista, el funcionario se mostró confiado en la reelección de Mauricio Macri, planteó la posibilidad de una apertura en una eventual segunda gestión de Cambiemos y destacó los avances del Gobierno en materia de medio ambiente.

-¿Qué balance hace de la gestión de la Secretaría en estos tres años y medio?

- Hay un balance positivo en términos de la decisión de Macri de haberlo establecido como una política de Estado, que implica la obligación de velar por los presupuestos mínimos medioambientales dictados por el Congreso y de tener acciones de fiscalización y control a nivel interjurisdiccional, interministerial y a nivel interdisciplinario, dado que no tenemos que hacer de esta cartera debates ideológicos, sino primero lógicos basados en datos. El ordenamiento de los datos, haber cumplido ya por tercera vez con el informe del estado del ambiente, que es necesario para decidir políticas de Estado. Y nuestra tarea más importante fue poner en vigencia estas herramientas no con la pretensión de dar por cumplida la tarea porque es imposible con tanto pasivo, con tanta desidia y con tanto abandono de nunca haberlo jerarquizado, pero si hacer la parte que nos tocaba para que tenga una relevancia que antes no tenía y un respeto por ser serios y predecibles.

-¿Un punto central en materia de energía para este Gobierno ha sido el desarrollo de energías renovables?

-Nosotros llegamos con el país vaciado y quebrado energéticamente por mala praxis en corrupción. Pero está claro que la Argentina tiene recursos, hubo que reconstituir esa matriz que tiene un compromiso del 20% de energías limpias y nunca se desarrollo, y eso no se hace a expensas de las otras porque el país tiene que diversificarse no solo para autoabastecerse, sino también para exportar y ahí vienen proyectos emblemáticos como Vaca Muerta.

-Pero son proyectos que requieren de grandes inversiones que se complican ante las dificultades económicas del país.

Y es así. Por eso una gran herramienta que quedó inhibida por la causa de corrupción de los Cuadernos K fueron los PPP, que es una muy buena herramienta porque el Estado no puede financiar todo. Pero confío en esa herramienta en un segundo mandato cuando los mercados globales se estabilicen y se termine la incertidumbre electoral. Mauricio quiere que el Estado los facilite, que le ponga reglas de juego claras, entonces la inversión va a volver a venir.

-¿Entonces da por hecho que Macri logrará su reelección?

- Si, estoy convencido. Es verdad que la gente con razón se queja por cosas que no se han resuelto en tiempo y en forma más allá de las buenas intenciones y las expectativas, en general son las cosas que tienen precio, sin embargo hay otras muchas cosas que tienen mucho valor. Puedo entender al que no llega a fin de mes que diga que lo que tiene mucho valor para mi no vale si lo que tiene precio no lo puedo pagar. Lo entiendo pero hay cosas que tienen un valor superlativo respecto de donde venimos: la libertad para poder expresarse, el respeto a las instituciones, la obra pública que ya no es fuente de corrupción. Estamos convencidos que la gente va a valorarnos. Podemos ser juzgados por no haber logrado todo lo que prometimos, pero no podemos ser comparados con una asociación ilícita que se robó un país.

-Pero hay muchos cuestionamientos hacia el Gobierno por la situación económica.

-Acepto los indicadores fácticos de por qué las cosas no están resueltas. Pero lo que no acepto es la comparación ética de plantear que estamos en una situación que sea homologable, para mi no es homologable. Por supuesto que respeto el voto individual, pero lo único que podemos hacer es no justificarnos por lo que había y diferenciarnos de que no somos lo mismo.

-¿Cómo evalúa la decisión de Cristina de no ser candidata presidencial y postular en su lugar a Alberto Fernández?

-Es una muestra más de que nunca deja de ser protagonista y de que ella es la fuente de discrecionalidad de todas las decisiones de su espacio. El origen y destino de la autoridad es ella. Es una degradación más de la oferta electoral, pero la gente no come más vidrio, sabe que la fórmula es ella al ciento por ciento.

-¿Y qué efecto tiene en el escenario político electoral?

-El anuncio es una decisión orientada al peronismo, muestra que ella no va a competir bajo la certeza de que no llega a la segunda vuelta. Es un experimento que rompiendo con la tradición lo hace para ser usado para arrastrar al peronismo a una única PASO. Pero no es un renunciamiento, sino una operación que hace con tiempo para tratar de aglutinar al PJ.

-También parece estar en discusión la candidatura de Macri, al menos por algunos planteos...

-Es al revés, creo que esos planteos son opiniones que se tienen que dirimir en otro ámbito. Creo que también hay una respuesta técnica de los equipos electorales de nuestro espacio que han planteado que no han medido una diferencia sustancial entre su candidatura y alguna otra alternativa, más allá que no está en discusión el nivel de imagen positiva que tiene por ejemplo María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Mauricio está abierto si alguien pudiera demostrar que hay una opción superadora a su propia candidatura y contemplarlo, pero eso no ha sucedido. Por otro lado reconozco en su liderazgo natural y en el crédito de tener la sensación de que si bien estamos satisfechos con lo que venimos haciendo, aceptando también errores, no estamos conformes y quisiéramos tener la oportunidad de seguir adelante para terminar el trabajo. Todo está para seguir. Entonces por qué cercenarle a él si tiene la vocación y ha liderado todo nuestro equipo a que no pueda continuar.

-¿Imagina cambios en un segundo gobierno de Cambiemos?

-Si, Cambiemos es eso, tenemos que cambiar, hay cosas que hay que aceptar que habrá que hacerlas de otra forma, confío en el liderazgo de Mauricio y en los equipos que se conforman y también la apertura y mayor diversidad, eso va a ser necesario.

-¿Se evalúa la incorporación de dirigentes de otras fuerzas?

-Es posible, habrá que respetar la secuencia. Habrá que esperar primero que los correligionarios radicales tengan su Convención y diriman lo que les corresponde a ellos como partido que forma parte de Cambiemos, convencido que tanto el radicalismo como la Coalición Cívica y el PRO van a cuidar Cambiemos porque es un logro institucional muy grande y una nueva manera de hacer política: No está ordenado por el verticalismo de que el que gana manda ni en el sometimiento ni al poder ni a la caja, está armado en la diversidad de opciones y opiniones, creo que es un cambio en la política y una novedad en la Argentina. Creo que se va a consolidar y van a venir las conversaciones para ver que más se pueda ampliar la base de sustentación porque por un lado están las herramientas electorales, habrá PASO o no habrá PASO, habrá alianzas, pero después hay otra que no es menor y que es el día después de la elección que es la gobernabilidad. Y está demostrado que es necesario una ampliación para que la agenda legislativa incluya un acuerdo programático de consensos básicos para lo cual hace falta que hagamos una política diferente aceptando las propias limitaciones y planteando con generosidad una evolución en la política argentina porque la gente está mucho más adelante que los dirigentes.