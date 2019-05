En su primer spot, Alberto Fernández acusa a Macri de elevar la pobreza

El precandidato presidencial Alberto Fernández lanzó este domingo primer spot de campaña, con imágenes y parte del discurso que brindó en un acto junto al kirchnerismo, el peronismo y sectores progresistas de la Ciudad, el sábado pasado en Ferro. Durante el acto por el 25 de mayo, organizado por la agrupación peronista Nuevo Espacio de Participación (NEP), del dirigente Juan Manuel Olmos, Fernández sostuvo que siente "orgullo" cuando le dicen que "es igual a (Néstor) Kirchner", y comparó la situación actual bajo el gobierno de Mauricio Macri con "el país en cenizas" que recibió el primer gobierno kirchnerista en 2003.

"Deberemos salir de ese laberinto. La ventaja que tenemos es que ya estuvimos en el laberinto y ya sabemos por dónde se sale", afirmó Fernández, en un pasaje que fue recuperado por el video, disponible en Youtube. Allí también se reprodujo otra advertencia que lanzó el ex jefe de Gabinete en su mensaje, alertando que "cuando llegue el momento del traspaso de poder, 4 de cada 10 argentinos van a estar debajo de la línea de la pobreza".

"Vamos a hacerlo otra vez. Otra vez vamos levantarnos cenizas, otra vez vamos a sacar a nuestros hermanos de la pobreza. Otra vez seguiremos reivindicando la democracia. Otra vez volveremos a poner la Argentina en un lugar digno en el mundo", exclamó. Para el epílogo del video, el spot mostró la arenga final de Fernández: "No lo voy a hacer sólo. Lo voy a hacer con Cristina y con todos ustedes compañeros. Hoy empezamos".

El acto en Ferrocarril Oeste logró aglutinar a la variedad de dirigentes pamperonistas y progresistas encolumnados detrás de la figura de la ex presidenta y actual precandidata a vice, Cristina Fernández. Estuvieron en el club de Caballito el ex canciller Jorge Taiana; el ex embajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés; el titular del PJ de la capital, Víctor Santa María; los ex ministros de Salud Ginés González García; Trabajo, Carlos Tomada; Educación, Daniel Filmus; el ex presidente de Aerolíneas Argentinas y actual precandidato a Jefe de Gobierno, Mariano Recalde; la diputada Victoria Donda, que también aspira a gobernar en la Ciudad, y dirigentes de la provincia de Buenos Aires, como Fernando "Chino" Navarro, Felipe Solá y Daniel Arroyo. Luego del acto, Fernández participó de otro evento en Merlo con Cristina Kirchner, en lo que fue el debut público de la dupla electoral.