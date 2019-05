Caso Tigre: ¿son inmorales los promedios y la quita de puntos?

El buen andar del equipo de Tigre, conducido por el DT "Pipo" Gorosito ha provocado una serie de idas y vueltas entre las máximas autoridades del fútbol argentino y la Conmebol. Tigre está clasificado para disputar la final de la Copa de la Superliga y, a pesar de haber perdido la categoría por la suma de los promedios de las últimas tres temporadas, de resultar campeón jugará la Copa Libertadores 2020.

Días atrás desde la Confederación Sudamericana de Fútbol se había anunciado que ningún equipo descendido podría disputar las copas internacionales. De inmediato, la Asociación del Fútbol Argentino le envió una nota para solicitarle que se le reconozca el derecho del Club Atlético Tigre de participar en la Copa Sudamericana y en su caso, en la Libertadores, en base a los siguientes puntos:

1) Haber finalizado en la novena posición en el campeonato de primera división.

2) Obtener el título de subcampeón en la Copa de la Superliga.

3) En caso de jugarse la final de la Copa de la Superliga con Boca Juniors, que se aplique el criterio de reemplazo según el Reglamento de Competencias 2018/2019.

4) En caso de resultar campeón de la Copa de la Superliga, jugar la edición de la Copa Libertadores 2020.

La Conmebol no tardó en dar marcha atrás y dejar sin efecto lo que había resuelto y Tigre podrá participar de las copas continentales pese a tener que jugar en la B Nacional. El argumento dado fue: "muchas Asociaciones han manifestado no haber adecuado su método de clasificación para los torneos nacionales clasificatorios para la Edición 2020 de la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana".

Podríamos abundar en los aspectos reglamentarios pero cabe remarcar el gran rendimiento futbolístico del club de Victoria en 2019. Dicho mérito deportivo revivió un debate inconcluso entre los clubes de la Superliga: a) mantener o eliminar los promedios que determinan los descensos a la segunda categoría y, b) evaluar la sanción de quita de puntos aplicada a San Lorenzo y Huracán.

La mayoría de los presidentes y vicepresidentes de los clubes se reunieron en un hotel de la Avenida Callao, en lugar de hacerlo en la sede de la Superliga en Puerto Madero. Ello hizo rememorar a los tiempos en que la dirigencia se rehusaba a concurrir al edificio de la AFA. Otra vez se discutió la conveniencia de continuar o no con el sistema de promedios que la AFA presidida por Grondona dio a luz en el Metropolitano de 1983, justo cuando River ocupó el penúltimo puesto de la tabla, condenando a Racing y Chicago.

Tras cuatro horas de reunión, se dieron a conocer las vías de escape sobre las que habría consenso: aprobar la eliminación de los descensos a partir de la temporada 2019/2020 (se debe convocar a una asamblea), que se dejen sin efecto la quita de puntos a San Lorenzo y Huracán y, que éstos puedan incorporar jugadores.

A igual que en ciertos espacios políticos, en el fútbol se apuesta a volver al pasado para "borrar con el codo lo escrito con la mano". Una vez más se declara a viva voz que "los puntos se pierden y ganan en la cancha", mientras por lo bajo, se pretende ignorar a los controles del "juego limpio financiero", negándose a sancionar a quienes incumplen con los requisitos de fidelidad en la información y transparencia en sus actos.

Daniel Angelici con más cautela dijo: "Es un tema de consenso. No puede cambiarse el reglamento por necesidad. Boca no está en desacuerdo en discutir, pero no puede ser ahora, ya. Hay que discutir de acá a 2 o 3 años". El presidente de Boca además confesó: "La preocupación es el reglamento que se aprobó en Superliga, que aprobamos todos los clubes pero que muchos presidentes ni siquiera hemos leído. Es fácil copiar el reglamento europeo pero se hace difícil aplicarlo en nuestro país. Hay que analizar los imprevistos que pueden pasar en Argentina. Muchos han firmado contratos en dólares y no tuvieron la visión de poner una cláusula. Cuando firmaron estaba el dólar a 17 y después se les fue a 40".

Tras el bochornoso 38 a 38 de las frustradas elecciones de AFA en 2015, los mismos dirigentes dieron vida a la Superliga Argentina, con estatutos y reglamentos con letra y estilo europeos. Entonces fue dar vuelta la hoja y empezar en 0, para imponer reglas claras con el ideal de cambiar la "moral deportiva". A poco de andar, muchos directivos ya piensan en desistir del noble intento, para cubrirse bajo el manto de la impunidad.

Dante Panzeri (El Gráfico 1959) hurgó en la profundidad del concepto: "Moral es tener idea de lo que no debe ser aunque pueda ser. Moral es bien. En el deporte y en la vida. La ilicitud y la injusticia tienen siempre un monitor inefable: nuestra propia conciencia".