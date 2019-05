Manes: "Acá traes a Obama, Kennedy o Churchill y el sistema argentino se los lleva puesto a todos"

"Argentina es como un paciente con varias patológias: tiene colesterol alto, es diabético, hipertenso, pero además fumador y obeso. Tiene mareos, fiebre, dolor de cabeza. Y los médicos se pasan años tratándo de curarle los mareos, el dolor, los síntomas. Pero si ese paciente no hace vida sana, no come bien y no hace ejercicio, vamos a estar atancando siempre los síntomas", afirmó Facundo Manes en LNE.

El diagnóstico sobre la situación por la que atraviesa el país no quedó ahí y criticó tanto a la expresidenta Cristina Fernánez de Kirchner como al actual presidente Mauricio Macri porque 'fueron incapaces' de unir a los argentinos frente a la oportunidad histórica que desperdiciaron.

"Necesitamos trazar un proyecto de país. Los argentinos no producimos lo suficiente para mantenernos. Y nadie está discutiendo esto", explico Manes.

"Si nosotros no invertimos en ciencia y tecnología relacionada con la producción y no dejamos de verlas como algo que queda lindo, que hay que hablar porque queda bien y no entendemos que los países desarrollados lo son porque invirtieron estrategicamente en desarrollos cientificos tecnológicos y lo vincularon a la producción, vamos a estar siempre atacando los síntomas y ser más pobres y desiguales", explicó.

Ante la pregunta de Novaresio si jugaría en política este año, el neurocientífico dijo que iba a contribuir como siempre, pero para pensar estos proyectos.

"Yo no tengo miedo, le pongo el cuerpo. Pero si no discutimos estos temas y estamos siempre en la coyuntura, tan desunidos, peleándonos por egos de polítios que parecen actores y sin un plan estratétigo, el sistema argentino te lleva puesto", agrega y concluye. "Acá traes a Obama, Kennedy, Churchill o un nobel de economía y el sistema argentino se los lleva puesto a todos".