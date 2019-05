Mañana habrá paro de transporte en reclamo por Ganancias

Mañana no habrá transporte público de pasajeros. Los gremios del sector reafirmaron su decisión de no prestar servicios, durante el feriado nacional del 25 de mayo, en rechazo a la aplicación del Impuesto a las Ganancias a los asalariados. Desde el Gobierno aclararon que hoy puede haber negociaciones de último momento para evitar la medida de fuerza.

En rechazo a la implementación del impuesto a las Ganancias sobre feriados, viáticos y horas extras, mañana no prestarán servicios los ferroviarios, colectivos, marítimos, aéreos y fluviales, además de los subtes metropolitanos, según informó Télam.

"El Gobierno no se comprometió a nada. Hubiese sido lo mismo no concurrir al diálogo. Desde diciembre de 2015, la CATT analiza con el Ejecutivo, apenas asumido, la injusta aplicación del impuesto sobre feriados, viáticos y horas extras. Pero luego de casi cuatro años no hay mínimas soluciones", señalaron los voceros gremiales.

Esto fue luego de que dirigentes de la CATT, que conduce Juan Carlos Schmid, se reunieran el miércoles con el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio.

"El Gobierno no ofreció ninguna respuesta y solo propuso continuar el diálogo, por lo que era lo mismo concurrir o no", dijeron voceros del gremio a Télam.

También reseñaron que la discusión por la aplicación del impuesto a las Ganancias ya lleva cuatro años y, en diciembre de 2015, el reclamo generó la primera huelga nacional de 12 horas.

La CATT aclaró que "la protesta del sábado no implica un paro nacional sino la no prestación de servicios", ya que "los trabajadores, como estipula la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), harán uso de la opción de descansar el día feriado".