Para Urtubey, la fórmula Fernández - Fernández se acerca al "pretotalitarismo"

La fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández es "kirchnerismo en estado puro y se acerca al pretotalitarismo", dijo el precandidato presidencial por Alternativa Federal y gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey esta mañana. De paso, insistió una vez más en que su espacio debe ir a una interna para definir candidatos, de cara a las elecciones presidenciales.

A menos de una semana de que se conociera la fórmula Fernández - Fernández, y en medio de la dudas sobre la permanencia o no del ex ministro de Economía Roberto Lavagna en Argentina Federal, Urtubey se reunió ayer con el presidente Mauricio Macri para debatir sobre los alcances del acuerdo de 10 puntos que propuesto el Gobierno con el objeto de generar consenso en políticas de Estado que perduren más allá del 10 de diciembre.

En este marco, Urtubey consideró que "la fórmula Fernández-Fernández es kirchnerismo en estado puro y se acerca al pretotalitarismo". "Una candidata a vicepresidenta anuncia al que será el postulante a presidente, y encima, ese candidato dice que se tienen que revisar las sentencias. Eso es pretotalitario", sentenció.

En cuanto a la negativa de Lavagna de someterse a unas PASO, el gobernador de Salta subrayó que "no hay otro camino que de el definir los candidatos mediante una interna" dentro de su espacio. Y lamentó que el ex ministro de Economía "no lo vea de esa manera".

"Él planteó algo diferente y generó incertidumbre, pero acá no hay otro camino más que ese", remarcó.

En medio de los rumores sobre un posible acercamiento del tigrense Sergio Massa y Unidad Ciudadana, Urtubey supuso que "no" estaría ocurriendo.

En este sentido, una vez más, remarcó que él no estaría de acuerdo en "ir a una primaria donde se plantea un nuevo contrato social, que desdibuja la división de poderes, y hacia una Argentina pretotalitaria". Y, "por lo que planteó Massa, creo que él tampoco", conjeturó.

10 puntos

"Hablamos sobre la necesidad de estos acuerdos de 10 puntos, y yo planteé que la mayoría es de sentido común, y cuando bajás al debate, podés tener algunas diferencias", dijo sobre el encuentro que mantuvo ayer con el jefe de Estado.

"Yo entiendo que hoy la Argentina está pagando las consecuencias del 2001, y estamos pariendo una nueva generación de hijos de crisis y que mientras hacemos estas cosas de transformación estructural tenemos que poner atención en blindar esa primera instancia", analizó el gobernador.