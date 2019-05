El FMI dice que la guerra comercial afectará el crecimiento mundial

El Fondo Monetario Internacional dio la voz de alerta sobre el peligro de recuperación de la economía a nivel global a causa de la guerra comercial entre las dos principales potencias económicas del mundo, Estados Unidos y China.

Gita Gopinath, economista jefe del FMI, refutó directamente la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que los aranceles son pagados por China y dan una ganancia inesperada al Tesoro de EE.UU., y de que su postura agresiva ayudará a reducir el déficit comercial con el gigante asiático.

En una publicación firmada por su asistente, Eugenio Cerutti, y el economista Adil Mohommad, Gopinath alertó que el daño económico sería aún peor si Trump cumple con su amenaza de imponer aranceles elevados a todos los bienes importados de China, ya que eso "restará aproximadamente un tercio de un punto porcentual del PIB global en el corto plazo".

A principios de abril, el FMI redujo su pronóstico de crecimiento global para 2019 a 3,3%, observando una desaceleración para el 70% de la economía mundial.

Sin embargo, el organismo mantuvo las esperanzas de que la guerra económica cediera y eso impulsara un repunte en la segunda mitad de este año.

Pero, el conflicto no cedió. Trump acusó a China de dar marcha atrás con las negociaciones y duplicó los aranceles a importaciones chinas. Xi Jinping no se quedó atrás, y a partir del 1° de junio prevé aumentar los aranceles a bienes estadounidenses por u$s 60.000 millones. Lo que, a su vez, fue respondido con la promesa de imponer aranceles adicionales sobre u$s 300.000 millones en importaciones del gigante asiático.

Así todas las importaciones de China (más de u$s 539.000 millones) se verían afectadas.

"Si bien el impacto en el crecimiento global es modesto en este momento, la escalada más reciente podría mermar significativamente la confianza de los negocios y los mercados financieros, interrumpir las cadenas de suministro globales y amenazar la proyectada recuperación del crecimiento mundial en 2019", indicó el texto.

"Este tipo de escenario es una de las razones por las que nos referimos a 2019 como un año delicado para la economía global", añadió.