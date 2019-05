Trump aprobará ayuda de u$s 16.000 millones a agricultores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobará hoy un segundo paquete de ayuda, esta vez de u$s 16.000 millones, a granjeros y agricultores afectados por la guerra comercial con China, informó el secretario de Agricultura, Sonny Purdue.

"China va a pagar estos 16.000 millones de dólares a través de los aranceles. Es una transferencia que está entrando (...) como hicimos el año pasado, pero de hecho el dinero de los aranceles que estamos recibiendo, los ingresos que estamos recibiendo, es con lo que el presidente va a financiar a los granjeros que han sido dañados por estas represalias arancelarias", dijo Purdue a Fox.

Trump tiene previsto reunirse esta tarde con representantes de los agricultores y granjeros para comentar la guerra comercial y discutir este segundo paquete de asistencia.

En 2018, el Gobierno ya anunció un programa de asistencia similar por u$s 12.000 millones para el sector agrícola y ganadero.

Según Purdue, parte de los u$s 16.000 millones van a ser usados "para acceso a otros mercados" y si China decide no cumplir, entonces se venderán estos productos en otros lugares".



Entre estos mercados, el secretario de Agricultura citó India, Filipinas, Malasia y Tailandia.



Como ejemplo de los efectos de esta guerra arancelaria, las exportaciones de soja de EE.UU. a China han caído más de un 80% en el pasado año, y Beijing ha pasado a comprar soja de Brasil y Argentina.

La guerra comercial entre EE.UU. y China se recrudeció a comienzos de este mes cuando el Gobierno estadounidense incrementó los aranceles para varias importaciones chinas de más de 5000 productos, valoradas en unos u$s 200.000 millones, de un gravamen del 10% a uno del 25%.

Trump, que se mostró crítico con la actitud negociadora de China, amenazó además con aranceles similares al resto de las importaciones chinas, por valor de u$s 325.000 millones, si no alcanza un acuerdo comercial con Pekín.

Por su parte, China anunció que impondría a partir del 1 de junio aranceles del 25% a bienes importados de EE.UU. por valor de u$s 60.000 millones.



En 2018, Estados Unidos exportó bienes por valor de u$s 120.000 millones a China, mientras que las importaciones del gigante asiático ascendieron a u$s 540.000 millones.