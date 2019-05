Armado electoral: quiénes son hoy los destinatarios de los enojos de Lavagna

Las broncas, desconfianzas e intrigas están a la orden del día entre Roberto Lavagna y sus ¿ex? socios de Alternativa Federal.

Al malestar que venía increscendo con Sergio Massa, a quien consideran uno de los principales responsables del riesgo de desmembramiento que sufre hoy la mentada tercera vía, se sumó el quiebre de la sintonía política con el gobernador Juan Schiaretti, al que acusan por lo bajo de jugar para Mauricio Macri en su afán de terminar con las chances de un retorno de Cristina Kirchner al poder.

Si bien luego de las marchas y contramarchas de las últimas horas, el diálogo entre el ex ministro y AF se retomará hoy en un mano a mano con el senador del PJ Miguel Pichetto para intentar acercar posiciones, hay desencanto en las huestes lavagnistas con el papel de gran armador que se suponía el cordobés iba a asumir para poner en cauce una alternativa antigrieta sólida y competitiva de cara a octubre.

Y razones no faltan. Al menos por ahora, las gestiones de Schiaretti para sumar músculo al espacio antigrieta quedaron al borde del fracaso, cuando faltan apenas 20 días para el cierre de alianzas y un mes para la presentación de listas con vistas a las PASO del 11 de agosto.

Que el gobernador haya optado tras los desencuentros de ayer por retornar a Córdoba para atender sus asuntos en la provincia desentendiéndose del convulsionado armado nacional, tampoco ayuda a mejorar las perspectivas de la tercera vía.

El malestar de Lavagna con Schiaretti arrancó el mismo martes por la tarde, luego de que el cordobés aceptara la invitación de Mauricio Macri para visitarlo en la Casa Rosada y le estampara su firma al famoso acuerdo de los 10 puntos (en este caso reducidos a seis), marcando la primera diferencia de fondo con el economista.

El propio Lavagna lo explicitó en su raid mediático de las últimas horas: "El Gobierno presentó algunos puntos y pidió que distintos dirigentes respondieramos. Yo lo hice en nombre de Alternativa Federal, con mucha precisión. Ayer el gobernador (Schiaretti) visitó al presidente y suscribió otros puntos muy distintos".

No lo dicen con todas las letras, pero en el entorno de Lavagna sospechan que hubo algún tipo de acuerdo con la Casa Rosada para dejar al economista fuera de juego. Es que el exministro, según las encuestas, es el dirigente del tercer espacio que más votos le resta a Cambiemos mientras que, en cambio, no le saca votos a Cristina.

De hecho, marcaban ayer, el cordobés se apuró a cerrarle la puerta a un acuerdo con el economista, luego de escuchar una nueva negativa a competir en las PASO con el resto de los aspirantes a la Presidencia de AF, Massa y Juan Urtubey. Según el lavagnismo, habían quedado en seguir charlando. Y además, refuerzan, la postura de Lavagna no fue tan terminante sino que le pidió poner “un paraguas” sobre el tema, armar una comisión de acción política en el interín para avanzar en acuerdos programáticos y dejar la cuestión de las candidaturas para más adelante. Schiaretti, sin embargo, lo tomó como un no definitivo.

Al margen de cómo haya sido realmente ese intercambio, la gran pregunta es, ¿está Lavagna dispuesto o no a revisar esa postura? Por ahora, en el lavagnismo hay silencio de radio, y está claro que si el exministro no cede en este punto no habrá acuerdo posible en el tercer espacio. Con los costos políticos que un desenlace de esta naturaleza conlleve, no sólo para él, sino para el resto de los actores del peronismo no kirchnerista.

Lo cierto es que los lavagnistas se sorprendieron -y mucho- cuando vieron el video que grabó el gobernador para ratificar la decisión del espacio de elegir en primarias al candidato de AF, sin siquiera mencionar a Lavagna y luego despacharse con una sorpresiva convocatoria a Daniel Scioli, una de las razones que el propio economista esgrimió públicamente para marcar distancia con los peronistas no K y ratificar su candidatura por Consenso 19, el espacio que armó con socialistas, el GEN de Stolbizer y los radicales díscolos.

El otro destinatario de los enojos de Lavagna -se sabe- es Sergio Massa. En el búnker de la calle Paraguay siguen convencidos de que el tigrense terminará jugando para el kirchnerismo, aunque por ahora siga manejando un discurso ambiguo y ratifique su candidatura a presidente por Alternativa Federal.

Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, sin embargo, sostienen desde aquella cena que mantuvieron los cuatro fundadores de AF, que Massa se quedará donde está. El líder del FR por ahora sigue sin mostrar todas sus cartas.