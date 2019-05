Lavagna y Pichetto se reúnen esta tarde en un intento de acercar posiciones

El ex ministro Roberto Lavagna se reunirá esta tarde con el senador Miguel Pichetto en un intento por acercar posiciones tras los cortocircuitos que surgieron ayer en el armado de Alternativa Federal.

Al encuentro podría sumarse también el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, confirmaron a este diario fuentes del lavagnismo.

Después de haber dicho anoche que las negociaciones con Alternativa Federal eran "un capitulo cerrado", Lavagna dio marcha atrás hoy y dijo que sigue abierto al diálogo.

También Pichetto salió esta mañana a hablar y confirmó que las conversaciones siguen.

"Tanto Sergio Massa con Juan Urtubey van a ser candidatos (de Alternativa Federal). Un hombre importante también es Roberto Lavagna. Vamos a seguir hablando. Entiendo que habría que haber definido la fórmula", dijo en declaraciones radiales.

Asimismo, el senador insistió en que sería "inconveniente que Lavagna no participe. El nombre de Alternativa Federal ya está consolidado y perder un activo como él es importante. Tampoco podemos perder a Massa y Urtubey".

Asimismo volvió a negar un eventual acercamiento de AF al kirchnerismo: "Alberto Fernández tiene vocación de diálogo, pero yo no estoy en ese espacio. No acordaría con ellos", ratificó.

Pichetto también se refirió a los coqueteos de Massa con los K, quien incluso ayer tuvo un matiz llamativo en su discurso, luego de la cena con los otros tres integrantes de AF en su casa de Tigre.

En el video que grabaron los cuatro dirigentes para clarificar la decisión del espacio de ir con candidato propio, el tigrense habló de una "gran primaria de la oposición" y de construir "una nueva mayoría, un nuevo peronismo y un nuevo gobierno".

En ese contexto, consultado sobre la posibilidad de que el tigrense termine jugando para Unidad Ciudadana, Pichetto lo descartó: "No, yo no lo veo en ese lugar. Estuve con él reunido y no lo veo en ese lugar", afirmó.