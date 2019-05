Roberto Lavagna: "Alternativa Federal es un capítulo que está cerrado"

Tras un miércoles de idas y vueltas, Roberto Lavagna confirmó su alejamiento del peronismo federal. El ex ministro de Economía competirá por fuera de Alternativa Federal debido a diferencias "de fondo" que surgieron en la reunión que tuvo con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

En diálogo con el canal TN, el ahora precandidato presidencial de Consenso 19 aseguró que la posibilidad de sumarse a Alternativa Federal ya es "un capítulo cerrado".

"¿Para qué es el poder? Para mejorarle la vida a la gente. Si no, no sirve. En consecuencia, uno tiene que discutir ideas, proyectos y equipos. No es que sea difícil, trato de ser coherente", explicó.

Lavagna se alejó de Alternativa Federal e irá con un frente propio.

Y continuó: "En general, los rejuntes no nos han dado resultados a los argentinos y en este caso fue una cuestión de falta de coherencia que constatamos los dos (en referencia a Schiaretti) ayer. Cada uno con tranquilidad tomó su rumbo".

Diferencias irreconciliables

Dos fueron las diferencias que llevaron a Lavagna a tomar la decisión de alejarse, según explicó el mismo: la primera relacionada con las propuestas de 10 puntos de consenso, una presentada por el Gobierno y la otra por el propio ex ministro; la segunda referida a la posibilidad de participar o no de una PASO con el espacio que representan Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y el mismo Schiaretti.

Sobre la primera, el economista dijo: "El Gobierno presentó algunos puntos y pidió que distintos dirigentes respondiéramos. Yo lo hice en nombre de Alternativa Federal, con mucha precisión. Ayer el gobernador (Schiaretti) visitó al presidente y suscribió otros puntos muy distintos".

Lavagna aseguró que esos puntos estaban "concentrados en el ajuste fiscal y el pago a los acreedores" y que "no tenía ni una palabra, y esto es lo que le habíamos criticado al presidente, sobre trabajo, crecimiento e inversiones. Son dos proyectos distintos (...) son los puntos del Presidente".

Respecto de la interna, el ex ministro consignó que "Alternativa Federal es un pedacito de algo mucho más amplio que incluye a otros partidos políticos".

Lavagna cuestionó los puntos que Schiaretti suscribió en su encuentro con Macri.

Y agregó: "Desde el primer día en que volví a actuar en política dije que esto valdría la pena siempre y cuando fuera en camino a un gobierno de unidad nacional. La situación de Argentina es lo suficientemente grave para requerirlo, y esto se hace con distintas partes que se sientan a consensuar. No tiene nada que ver con una interna menor de un pedazo de grupo".

Sin cambios

Lavagna destacó, además, que mantuvo la misma postura desde su vuelta al ruedo político.

"Todos pensaron que en algún momento iba a cambiar. No voy a cambiar porque es un problema de fondo. Si yo cambio el consenso por la internita, no puedo hablar después de un gobierno de unión nacional", lanzó.

Y descartó que la candidatura presidencial de Alberto Fernández –en la fórmula que llevará a la ex presidenta Cristina Kirchner como vice – pueda capturar votos que de otra manera irían a su espacio.

"En nuestro análisis no cambia absolutamente nada. La grieta está ahí, siguen con distintos nombres sosteniéndose entre sí. Los dos deciden que eso es lo que más les conviene y nosotros tratamos de fijar ese nuevo rumbo de consenso en un centro activo y progresista", indicó.