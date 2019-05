El kirchnerismo insiste en negociar tras llamar a Massa a una gran PASO

Alberto Fernández dijo que habló con Sergio Massa. El líder renovador negó cualquier llamado. Pero la realidad parece ser la "ancha avenida del medio" y ninguno estaría mintiendo, técnicamente: en Tigre admiten que intercambiaron mensajes. Sus coqueteo con quien fuera su armado de campaña en 2013 fue uno de los tópicos de la cena que compartió con el resto de los socios de Alternativa Federal, comida que dejó a Roberto Lavagna sin el pan y sin la torta.

"No hablamos de otra fuerza política pero sí sería bueno una gran PASO", fue el escueto análisis desde el Instituto Patria a la novela sobre la expulsión del ex ministro de Economía del espacio opositor, con la ratificación de su precandidatura por Consenso 19.

No fue una respuesta a la convocatoria del gobernador Juan Schiaretti, que puso nombres propios a la invitación a una primaria alternativa, como Daniel Scioli o Marcelo Tinelli. En realidad, el kirchnerismo escuchó con más atención las palabras de Massa y su gran interna opositora. Es algo similar a lo que viene reclamando el PJ desde antes que surgiera el binomio Fernández-Fernández.

"Estamos trabajando en la construcción de una alternativa para ponerle punto final a un Gobierno que fracasó", fue uno de los tuits del precandidato presidencial. Si hay algo que amalgama ambos discursos, tanto el massista como el de Cristina Fernández de Kirchner, es "el límite" del 10 de diciembre a Mauricio Macri.

Con ese argumento, repetido por la ex Presidenta desde 2017, el kirchnerismo justifica que ella no haya apostado a liderar la boleta. "Sergio no va a hacer nada que resulte funcional a Macri", insisten cerca de su efímero ex jefe de Gabinete.

"Todos los escenarios están todavía abiertos", es el mantra de Tigre. Sectores massistas propensos a un acuerdo, confían que con la expulsión de Lavagna, Massa quedó consolidado como el gran candidato de AF, al punto de poder convencer a sus socios de ampliar la interna o, como Plan B, forzar un nuevo renunciamiento histórico de la ex Jefa de Estado, que le de cierto sabor un ingreso de un único Fernández al paladar del peronismo "racional". Un escenario hoy difícil de visualizar.

Por el lado fernandístico, Alberto F. no sólo reiteró su invitación a Massa (al igual que gran parte del dispositivo K), sino que también agregó a macristas relegados, como el peronista titular de Diputados Emilio Monzó.

Si bien no será un lanzamiento con todas las letras, faltando un mes para inscribir las candidaturas, el binomio FF se presentará en sociedad el sábado 25, a 16 años de la asunción de Néstor Kirchner. Invitados por el alcalde anfitrión Gustavo Menéndez, el precandidato a Presidente y Cristina Kirchner participarán de una inauguración de la remodelación de la Quinta La Colonia, en Merlo.