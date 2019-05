Para no ser pobre, hay que ser rico: la canasta básica, cerca de $30.000

La escalada de la inflación y su impacto en la cantidad de dinero que una familia tipo necesita para comprar bienes y servicios esenciales y no caer en la pobreza se presta para un juego de palabras que, sin embargo, no tiene de trasfondo algo divertido: para no ser pobre, hay que ser rico. Esto porque el precio de la Canasta Básica Total aumentó 2,6% durante abril al llegar a $ 29.493,65, valor equivalente al ingreso que necesitó una pareja con dos hijos para comprar comida, ropa y pagar algunos servicios y no caer por debajo de la línea de la pobreza, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Con esta suba, la CBT acumuló un alza de 15,7% en el primer cuatrimestre del año, y 61,5% en los últimos 12 meses, informó el organismo.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria subió durante abril 1,8%, muy por debajo de la línea de la inflación minorista, que fue de 3,4%, para llegar a $ 11.844,84 para el mismo núcleo familiar.

La CBA marca la cantidad mínima de comida que requiere en este caso una familia para la subsistencia y no caer por debajo de la línea de Indigencia.

Con este aumento, la CBA acumuló una suba de 16,2% en el primer trimestre del año y 66,1% en los últimos 12 meses.