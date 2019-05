Guedes: "El sistema de reparto causa más suicidios que el de capitalización"

En plena campaña para que el proyecto de reforma previsional sea aprobado en el Congreso de Brasil, hoy el ministro de Economía, Paulo Guedes, sumó un argumento inédito, al afirmar que "el sistema de reparto causa más suicidios que el sistema de capitalización".

En el marco de un seminario de los diarios Correio Braziliense y Estado de Minas, en Brasilia, Guedes rebatió críticas de que la adopción chilena del sistema de capitalización llevó a un aumento de suicidios entre los ancianos.

"Ah, pero en el sistema chileno todo el mundo se suicida ... es mentira. Se suicidan más en Brasil que allí. El sistema de reparto causa más suicidios que el sistema de capitalización. Se suicidan más aquí que allá. Y mucho más en Cuba, más que aquí y más que allá ", afirmó el ministro citado por Folha.

Además, Guedes atacó lo que denominó "el lobby contrario a la reforma" realizado, según él, por aquellos que tienen dinero y quieren mantener los privilegios del sistema actual. "Es evidente que el lobby en contra está aquí, en Brasilia".

"No es Brasil quien está contra la reforma previsional, es Brasilia que está en contra de la reforma previsional", reiteró y apuntó que "es importante entender esto. Y tiene dinero, tiene dinero, mucho dinero en publicidad contra, gente recibiendo congresistas con banda, movilización para garantizar privilegios usando los frágiles de escudo ".

Ayer, en vistas del escaso apoyo legislativo a su proyecto de reforma previsional, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó una campaña propagandística para promoverlo, cuyo costo es de u$s 9,3 millones, tras advertir en un encuentro con empresarios que sin su plan, faltará dinero para pagar salarios públicos en el 2024.

Con el lema "Nueva Previsión. Puede preguntar", un video presenta a "ciudadanos comunes", que reciben respuestas a las dudas que plantean sobre el proyecto que se debate en el Congreso.

As regras da Nova Previdência vão valer para políticos, servidores públicos, militares, trabalhadores do campo e da cidade. Todos vão contribuir. Essa é a verdade! Tem dúvidas? Acesse https://t.co/arTUC8XyJr #PodePerguntar pic.twitter.com/km4GzTHhRM — Governo do Brasil (@governodobrasil) 21 de mayo de 2019

La campaña de la Secretaría Especial de Comunicación Social de la Presidencia (Secom) se difunde en periódicos, emisoras de radio y televisión, internet, redes sociales, medios externos y paneles de aeropuertos, carreteras y estaciones de metro.

"Nosotros valoramos, sí, al Parlamento brasileño, que va a tener la palabra final en esa cuestión de la Previsión, tan rechazada a lo largo de los últimos años, pero cuando se tienen ante sí los números concretos, mucha gente cambia de idea", afirmó Bolsonaro.

"No hay alternativa, el régimen antiguo se rompió, la Previsión antigua está condenada", dijo Guedes. "Sin reforma de la Previsión, no hay futuro. Cualquiera que sea el gobierno, no va a prosperar", sentenció.

El gobierno brasileño también informó hoy que la población del mayor país de América Latina creció un 5,1% entre 2012 y 2018, un universo en el que predominan las mujeres y la población afrodescendiente.



Según el Instituto estatal Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la población de Brasil pasó de 199.721 millones de personas en 2012 a 207.853 millones de personas el año pasado. La población femenina creció en 5,5 millones y la afrodescendiente, compuesta por habitantes de raza negra o mulatos, en 11,8 millones de personas.

Para 2018, las mujeres representaban el 51,7% de la población brasileña y los afrodescendientes el 55,7%. Según los datos de la investigación, la población de raza blanca disminuyó en esos seis años, al pasar de 92,1 millones de personas en 2012 a 89,6 millones de habitantes en 2018.



El estudio también señaló que entre 2012 y 2018 cayó el número de menores de 13 años en el gigante sudamericano, pero aumentó el porcentaje de habitantes mayores de 65 años.