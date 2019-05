Lavagna se aleja de Alternativa Federal y puede ir con lista propia

La cena de los miembros originales de Alternativa Federal, anoche, fue una señal. Para muchos de los integrantes de esa mesa, Roberto Lavagna ya no pertenece a ese espacio. E insisten que una nueva negativa del ex ministro de Economía a participar en una gran Las Paso peronista, manifestada ante el gobernador cordobés Juan Schiaretti, lo abrió de la discusión, e incluso hay quienes sostienen que podría tomar la decisión de no ser candidato.

Sin embargo, desde el entorno de Lavagna desmienten que haya sido así. De la cumbre con Schiaretti, previa al encuentro pactado de AF para hoy, surgió un pedido para que se convoque a una gran primaria, pero el ex ministro planteó que no había necesidad de apurar los tiempos, a un mes exacto del cierre de listas.

Cerca de Lavagna, además, insistieron en la necesidad de ampliar el espacio con el socialismo y el GEN y en que la prioridad es solidificar el programa de Gobierno.

En ese contexto, se espera para las próximas horas un anuncio importante desde Alternativa Federal, con foto incluida de los cuatro integrantes, que crearon el frente y se reunieron anoche: Schiaretti, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto. No obstante, la reunión prevista para hoy fue suspendida.