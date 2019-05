En abril personas físicas compraron u$s 1500 M por ahorro y gastos de turismo

La demanda de dólares por parte de los argentinos llegó a los u$s 1500 millones durante abril, una cifra que sólo es superada levemente por los registros de enero último, un mes en que el estacionalmente crecen las compras para turismo. La cifra, con todo, supone una caída del 35% en la demanda neta en comparación con mismo mes del año pasado, el momento en que empezaba a dispararse la corrida contra el peso que dominó a la mayor parte de 2018.

Con todo, las compras netas en abril aumentaron u$s 450 millones en comparación con el mes anterior. También creció la cantidad de personas que compraron billetes y cayó la de personas que vendieron ahorros en dólares para hacerse de pesos (las ventas de billetes están en máximos históricos en un contexto de caída del financiamiento en pesos por las altas tasas de interés que sostiene el esquema monetario instaurado en octubre pasado).

"Las compras netas de billetes de individuos descendieron en términos interanuales por menores compras brutas (total de u$s 1664 millones), mientras que las ventas brutas se mantuvieron en valores similares (u$s 594 millones)", detalló el BCRA en su informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado el día de ayer.

Esto es un saldo de u$s 1070 millones en billetes comprados específicamente para atesoramiento. A esa cifra, el BCRA suma la demanda de personas físicas por servicios, en los que los gastos con tarjetas de crédito y turismo tienen un peso muy importante.

"Los movimientos de los individuos relacionados con servicios totalizaron egresos netos por u$s 382 millones, destacándose los egresos por 'Viajes y otros pagos con tarjetas', que registraron una salida neta de u$s 397 millones, mostrando una caída interanual de 39% en línea con el descenso del turismo emisivo reflejado en las estadísticas de turismo internacional", detalló el informe del BCRA.

En cuanto a la demanda de billetes por parte de personas físicas y jurídicas sumadas, las cifras de compras y ventas crecieron en abril. Mientras que los bancos recibieron ventas de clientes que se deshicieron de u$s 3.325 millones en total, las compras llegaron a u$s 4602, un saldo de u$s 1277 millones.

Liquida el agro

En momentos de salida de la cosecha en los que aumenta cada año la liquidación de divisas del sector agroexportador, la oferta de dólares del campo volvió a ser protagonista. Pero, más allá de la mejor cosecha, la cantidad de divisas liquidadas cayó un 3% en abril de este año en comparación con mismo mes del año pasado.

"Las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por unos u$s 1700 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector con oferta neta en términos históricos, 'Oleaginosas y cereales', tuvo ventas netas por u$s 2100 millones, superiores al balance comercial aduanero del sector estimado en u$s 1900 millones", explicó el informe oficial.

La diferencia entre el balance comercial y el cambiario se explica por el financiamiento que obtiene el sector para sus exportaciones, que adelanta parte de la liquidación.

Las cifras de abril son un salto significativo frente a los u$s 1350 millones de superávit que había arrojado el sector el mes previo, antes del inicio de la cosecha. En ese mes la caída interanual en el saldo del sector agropecuario había llegado al 19% en lugar de al 3%.